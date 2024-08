La sanidad valenciana tiene 791 plazas de médico sin cubrir

Faltan médicos. Es una de las realidades de la sanidad pública valenciana y, también, española. El déficit de facultativos es uno de los problemas estructurales del sector sanitario. Lo sabe el Ministerio de Sanidad y lo saben las comunidades autónomas, también la Conselleria de Sanidad. El conseller Marciano Gómez ha hecho de este asunto una de sus reivindicaciones durante su primer año de legislatura; sobre todo, por los problemas agravados durante este verano al no poder contar con los 606 MIR de último año. Sin embargo, más allá de las afirmaciones, lo que vale son las cifras; con ellas se puede vislumbrar la realidad de este fenómeno. En la Comunitat Valenciana, faltan 791 médicos. Es el dato oficial de plazas libres ofrecido por la Conselleria de Sanidad a 23 de agosto de 2024.

De este groso, 677 son vacantes; es decir, son plazas que no tienen titular, que no se han adjudicado a ningún facultativo. En junio, Gómez aseguró que eran 660; el número se ha incrementado ligeramente en dos meses. Las restantes 114 son plazas vacías, cuyo médico está en otro centro en comisión de servicios, está de baja o ha pedido una excedencia. Desde el departamento, explican que "el número de plazas libres es fluctuante y cambia con bastante frecuencia", aunque esperan que, a partir de septiembre, la situación se revierta drásticamente. Será entonces cuando los residentes de cuarto año finalicen su formación, cuatro meses más tarde de lo habitual porque el inicio del MIR se retrasó por la pandemia. En la sanidad valenciana, son 606 médicos, que podrán pasar a ocupar parte de estas plazas libres, pero la oferta laboral se podrá lanzar a residentes de otras autonomías. Para atraerlos, el conseller anunció la creación de contratos de hasta tres años para retener el talento de los MIR y hacer de la autonomía valenciana una opción "atractiva". Sanidad confía en cubrir parte de las plazas con los nuevos médicos; además, el verano ha servido para reducir el número de plazas vacías. A principios de agosto, eran 860; 69 menos que el último dato oficial aportado a Levante-EMV.

Las cifras son un reflejo de este déficit; será de más de un millar de profesionales en los próximos cinco años, según las previsiones del Colegio Oficial de Médicos de València. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Dónde está el problema? La secretaria provincial de Alicante del sindicato CESM, Mª José Gimeno, señala tres causas principales: el envejecimiento del personal médico, la baja retribución de los médicos y el atractivo que ofrecen la sanidad privada y el salto internacional.

Personal sanitario realiza un trasplante en un centro médico español. / | // E.P.

Una profesión envejecida

"Gran parte de los médicos nos vamos a jubilar y no hay recambio", explica Gimeno, médica de cabecera de profesión. El problema de nuevas generaciones de médicos suficientes es el resultado de "una mala planificación", responsabilidad del Gobierno de España; no solo del actual, sino de los de las últimas décadas. La crisis financiera del 2011 redujo las plazas MIR y, aunque se acumulan seis convocatorias con un aumento de plazas, "formar a un médico cuesta 11 años" y "vamos tarde".

Poca competitividad

El segundo de los motivos está en la nómina de los médicos. Según la normativa, el salario bruto vascula entre 2.498,49 euros mensuales, con dos pagas extra, a los 2.764,11 euros al mes. "Las condiciones no son tan atractivas como la oferta en la sanidad privada o en otros países de Europa", explica Gimeno. Ya no es solo cuestión de retribución, sino que hay otros factores laborales que influyen. En el caso de Atención Primaria, el poco reconocimiento de los facultativos; y, de forma generalizada en la Comunitat Valenciana, la no implantación de la jornada de 35 horas, cuya negociación está paralizada desde hace meses; los sanitarios valencianos son de los que más horas semanales trabajan en España, junto con Madrid y Cataluña.

Otras opciones más "atractivas"

La falta de competitividad hace que los médicos apuestan, cada vez menos, por la sanidad pública. Aunque contenido, hay un ascenso de facultativos que dan el salto a la sanidad privada de forma parcial o definitiva. En la autonomía valenciana, la cifra ha aumentado un 12 % en los últimos seis años y son ya 4.900, según los datos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Comunitat Valenciana (ICOMV).

Otro fenómeno es el de médicos que cogen las maletas y se van a ejercer a otros países. En el último año, 300 facultativos pidieron el certificado para irse a trabajar al extranjero, bien de forma temporal o definitiva, según los datos recogidos por la Organización Médica Colegial de España (OMC).

