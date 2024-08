El corte de la circulación de trenes se sanciona con hasta 380.000 euros

El hombre que el domingo por la tarde, al subirse a una catenaria en Alfafar, desencadenó un colapso de las comunicaciones por ferrocarril en el corredor mediterráneo que afectó a varios miles de pasajeros al obligar a suspender la circulación de unos 40 trenes durante tres horas, podría enfrentarse a una multa de hasta 380.000 euros por una "infracción muy grave a la seguridad del sistema ferroviario". El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmó ayer que va a denunciar este acceso indebido a la plataforma de vías ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que curse la correspondiente sanción administrativa contemplada en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Multas de más de 38.000 euros

Fuentes de ADIF, la entidad pública empresarial encargada de la gestión de la red ferroviaria, advierten de que el tránsito indebido por las vías en lugares o momentos no autorizados es una infracción como mínimo grave a la seguridad del sistema ferroviario. Efectivamente, la citada Ley 38/2015 establece que "el acceso indebido a la plataforma ferroviaria y el cruce por lugares o momentos no autorizados, así como el acceso al tren o el abandono del mismo, fuera de las paradas establecidas o estando el tren en movimiento, con alteración o afectación de los elementos de seguridad" es una "infracción grave" a la seguridad del sistema ferroviario que será sancionada "con una multa de 7.501 hasta 38.000 euros". Es decir, que cruzar las vías de manera imprudente no solo supone poner en peligro nuestra vida, sino que también resulta caro para el bolsillo.

Uno de los 40 trenes que se vieron afectados por el suceso de Alfafar el domingo. / Laura Silleras

Infracción "Muy grave" si altera el tráfico ferroviario

Además, como ocurrió el domingo, un tránsito indebido por la plataforma ferroviaria pasa a ser considerado una "infracción muy grave" a la seguridad ferroviaria cuando "haya afectado gravemente a la seguridad del tráfico ferroviario o haya causado alteraciones en la circulación". Para las infracciones muy graves la multa contemplada es "de 38.001 hasta 380.000 euros".

Aunque ADIF considera el caso de Alfafar como "extraordinariamente puntual", fuentes del administrador ferroviario anunciaron que van a reforzar la coordinación de sus servicios de seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales con el fin de evitar tránsitos indebidos a la plataforma ferroviaria con graves repercusiones en la circulación.

El hombre encaramado a la catenaria en Alfafar. / Laura Silleras

Tensión de 3.500 voltios

Cuando Adif es alertada de que una persona pone en riesgo su vida al tratar de escalar a la catenaria, procede automáticamente "por seguridad" a cortar la tensión eléctrica y, por consiguiente, interrumpir la circulación de trenes. "La tensión de la catenaria en Alfafar es de 3.500 voltios y genera un arco eléctrico que puede calcinar a una persona sin que esta ni siquiera llegue a tocar los cables", detallan desde el gestor de la red.

Los tránsitos indebidos por las vías salen caros Multa de hasta 7.500 euros para las infracciones leves: Son infracciones leves a la seguridad del sistema ferroviario, que acarrean sanciones de hasta 7.500 euros, la obstaculización o el uso indebido de los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de los coches del tren , de los mecanismos de parada de los trenes, de seguridad o de socorro y el acceso no autorizado a las cabinas de conducción de los trenes, locomotoras...

Son infracciones leves a la seguridad del sistema ferroviario, que acarrean sanciones de hasta 7.500 euros, la obstaculización o el , de los mecanismos de parada de los trenes, de seguridad o de socorro y el acceso no autorizado a las cabinas de conducción de los trenes, locomotoras... Multa de 7.501 hasta 38.000 euros para las infracciones graves : Son infracciones graves, sancionadas con 7.501 hasta 38.000 euros, el acceso indebido a la plataforma ferroviaria y el cruce por lugares o momentos no autorizados , así como el acceso al tren o el abandono del mismo, fuera de las paradas establecidas o estando el tren en marcha, con alteración o afectación de los elementos de seguridad.

: Son infracciones graves, sancionadas con 7.501 hasta 38.000 euros, , así como el acceso al tren o el abandono del mismo, fuera de las paradas establecidas o estando el tren en marcha, con alteración o afectación de los elementos de seguridad. Multa de 38.001 hasta 380.000 € para las infracciones muy graves: Son infracciones muy graves, con multa de 38.001 hasta 380.000 euros, la entrada de vehículos en las vías férreas y el tránsito por ellas por lugares o en condiciones distintos a los que, en su caso, se encuentren señalados para ello, cuando haya afectado gravemente a la seguridad del tráfico ferroviario o haya causado alteraciones en la circulación.

Antes de llegar a la estación de Alfafar y encaramarse a la catenaria sobre las 19.10 horas, este mismo individuo deambuló por la plataforma ferroviaria en dos ocasiones en la misma tarde del domingo. Primero cerca de la estación de Joaquín Sorolla sobre las 18.20 horas, lo que obligó a detener un AVE 15 minutos. Después lo hizo en la estación de La Font de Sant Lluís, también en València. En ambos casos, los servicios de seguridad de ADIF, aunque lograron expulsarlo de las instalaciones, no pudieron identificarlo.

