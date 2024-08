Mazón reclama un fondo de nivelación como singularidad valenciana en financiación

Carlos Mazón en el centro de uno de los laterales de la mesa y a su alrededor, su núcleo duro en Presidencia. Es la imagen con la que el jefe del Consell ha escenificado el inicio del nuevo curso político en la Comunitat Valenciana. El 'president' ha reunido a su comité de dirección en Alicante y ha señalado las líneas de actuación del Ejecutivo autonómico en los próximos meses entre las que ha situado seguir "defendiendo los intereses" valencianos en "financiación, agua, infraestructuras e inmigración”, entre otras, “frente a los privilegios e injerencias de otros territorios”.

Todos los asuntos irán saliendo a lo largo del curso, pero de momento, en el inicio de este es la financiación autonómica, un asunto vital para la Comunitat Valenciana y con el que, además, el PP a nivel estatal busca desgastar al Gobierno central tras el pacto de PSC y ERC para un "cupo" (así lo ha definido el propio Mazón) para Cataluña. En la combinación de ambas realidades, Mazón ha reivindicado levantar un "muro contra la insolidaridad, la desigualdad y el privilegio" y ha pedido un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana para partir en condiciones de igualdad.

Lejos de que ambas peticiones puedan generar tensiones o discrepancias en los 'populares', Mazón ha asegurado que el PP "no tiene la más mínima rendija, en absoluto" en ese posicionamiento contra la "desigualdad" y el "privilegio". "Otra cosa es cuando llegue la letra pequeña y cuando hablemos de la singularidad de cada territorio, pero buscando la igualdad, la especificidad y la autonomía de cada uno", ha afirmado en declaraciones al programa de Antena 3.

Asimismo, ha insistido en que algunos, como los valencianos, parten "desde muy abajo desde hace demasiado", pues la Comunitat Valenciana lleva "infrafinanciada con respecto a los ya infrafinanciados mucho tiempo", y está la última junto con Murcia. Solo la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha están por debajo de la media en la financiación, ha destacado Mazón, quien por ello ha considerado: habrá que hablar con todos y hablar de igualdad y de solidaridad, "pero vamos a salir de la misma línea de salida todos".

El president ha señalado que la Comunitat Valenciana quiere una singularidad, la de que haya una nivelación en la financiación para situarse en igualdad con las otras comunidades a la hora de empezar a negociar el nuevo sistema y dejar de ser la peor financiada, una singularidad que no pide para "romper con los demás", a diferencia de los catalanes. Sobre la propuesta de un "cupo" para Cataluña, Mazón ha aseverado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabrá lo que privilegia para conseguir sus mayorías", y ha lamentado que el PSOE esté consagrando en España que "quien más tiene, ahora tiene que poner menos", con lo que se cargan "la solidaridad que han proclamado toda la vida".

"Colapso"

Por otra parte, con respecto a la inmigración, el president ha hecho hincapié en que no es un problema entre las 17 comunidades autónomas, sino entre los 27 países de la Unión Europea, por lo que hay que trabajar en origen, y ha asegurado que no enarbola "el discurso de la insolidaridad, sino el de la realidad". Mazón ha insistido en que los centros de acogida de menores migrantes de la Comunitat Valenciana están en una situación "de colapso", al 160 % de capacidad, porque además del reparto que hace el Gobierno llegan también pateras a las costas valencianas, y en el reparto de mayores de edad en ocasiones llegan "ocultos" menores porque "no se verifica la edad".

Ha afirmado que no entiende que haya ministros que llamen "inhumanas" a las autonomías que dicen que sus centros están colapsados y no pueden asumir a más migrantes, cuando "inhumanos serán quienes no dan recursos" para la acogida, y ha defendido que la Generalitat no tiene que pasar "ningún examen de solidaridad".