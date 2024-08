Un millar de jóvenes se quedan sin ayudas al alquiler por falta de presupuesto

Da igual si la convocatoria es genérica, específica para jóvenes o extraordinaria con el dinero sin ejecutar, en todas hay una constante que se repite: la parte de solicitudes desestimadas supera con un amplio margen a la de personas beneficiarias. Y no es solo una cuestión de aquellos a los que les ha faltado un documento, se han equivocado con los plazos o no han cumplido con los requisitos, el problema reiterado da igual el año es que el crédito se acaba y no llega a cubrir a todos los demandantes.

El último caso lo evidenció ayer el Diari Oficial de la Generalitat con la cuarta resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda del Bono de Alquiler Joven de 2023, con la que se finalizaba la adjudicación de estas ayudas del año pasado para menores de 35 años, y en la que se han quedado sin recibir esta subvención de hasta 250 euros al mes 1.218 jóvenes pese a cumplir con las condiciones exigidas en las bases, por los 5.640 beneficiarios. Esto supone que uno de cada cinco jóvenes que debían recibirla según los requisitos no lo han hecho.

El motivo, según expresa el texto en el que se informa del reparto final, es "a causa del agotamiento de la financiación con la que está dotada la línea presupuestaria que prevén los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2024 para atender este programa". Este estaba compuesto por hasta 32 millones de euros de los que 22,8 millones han sido aportados por el Gobierno central y 9,1 millones por el Consell, incorporados en dos ampliaciones de crédito.

La última resolución se publicó ayer y supuso la incorporación de 2,5 millones extra de los que 150.000 procedían del Estado y 2,4 de la Administración autonómica. En esta se otorgó el bono a 469 jóvenes: 201 para subsanar errores respecto a personas en la provincia de Castelló que se les había rechazado previamente mientras que los 268 restantes son nuevos beneficiarios que lo habían solicitado y que no habían recibido respuesta.

En este sentido, la de ayer fue la cuarta resolución que se sumó a las otras tres de las que se han ido informando a lo largo del año y con las que han sido beneficiados 5.176 menores de 35 años: 2.065 en la primera por 11,7 millones de la que se informó el 20 de septiembre de 2023; 1.943 en la segunda por 10,9 millones el pasado 16 de enero, misma fecha en la que se resolvió la tercera por 6,6 millones y que tuvo a 1.168 personas como beneficiarias.

Choque político

A los datos de esta se añade la batalla política por una de las principales preocupaciones de la sociedad: la vivienda y cómo hacer frente a la subida de precios, especialmente a quienes viven de alquiler. En este sentido, la vicepresidenta y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, destacó la "cifra récord" de beneficiarios en esta convocatoria de 2023 al llegar a más de 5.000 jóvenes frente a los 3.910 que lo hicieron en la convocatoria anterior, con el Botànic al frente, lo que supone un 44 % más. Al tiempo, reivindicó que en aquella ocasión, el 78 % de los solicitantes (16.716) que cumplían los requisitos se quedaron sin ayudas por falta de presupuestos por un 21 % en el caso actual.

Por su parte, la síndica adjunta del PSPV, María José Salvador, cargó contra los "recortes" del Consell en Vivienda, recordando que en el último presupuesto autonómico se redujo su cuantía un 5 %, y que esto ha supuesto que se queden un millar de jóvenes sin estas ayudas del bono del alquiler a lo que se añade que en el bono general, en su primera resolución, más de la mitad de los solicitantes con derecho a recibirla, más de 4.200, se quedaran sin esta subvención por falta de presupuesto. Asimismo, reivindicó que de los 31,9 millones del bono joven concedidos, 22,8 millones (el 71 %) los ha aportado el Gobierno de España.

