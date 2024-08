Este verano es el tercero más caluroso desde 1950 pese a la ausencia del poniente

A falta de cuatro días que toque a su fin el actual verano climatológico, que comenzó el pasado 1 de junio y terminará el 31 de agosto, apunta a ser el tercero más caluroso desde 1950 a pesar de la ausencia del viento de poniente, según avanza la delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El hecho de que esta pasada madrugada València y su área metropolitana, en la que viven más de un millón y medio de personas, hayan vivido la noche más cálida de lo que llevamos de verano, con mínimas que no han bajado de los 26 ºC, nos recuerda que aunque este estío ha sido menos caluroso que el de 2023 y también que el de 2022, es "extremadamente cálido" al igual que los dos anteriores, que han sido los más calurosos en los últimos 74 años.

Este verano es el tercero más cálido de los últimos 74 años tras el de 2023 y 2022. / Aemet

Cuatro olas de calor

Y es que las cuatro olas de calor vividas hasta ahora se suma que desde el pasado 3 de julio, hace ya 57 días, en ninguna de las tres capitales de la Comunitat Valenciana el termómetro ha bajado de los 20 ºC en ningún momento del día. "Desde el 3 de julio todas las noches han tenido una mínima mayor o igual a 20, la última noche que bajó de 20 fue el 2 de julio, con 19,7 en Alicante, 19,6 en València y 19,2 en Castelló de la Plana", detalla el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Levante TV

De las 89 noches que llevamos de verano climatológico, desde el 1 de junio hasta hoy 28 de agosto, "74 han sido tropicales en València, 71 en y 70 en Castelló de la Plana", apunta Núñez. Noche tropical es la que la mínima no baja de 20 ºC. Si tenemos en cuenta que según los registros de Aemet primera noche tropical de este año en Alicante y Castelló de la Plana fue el 7 de junio y en Valencia el 8 de ese mismo mes, el resultado es que 8 de cada 10 noches de este verano han sido tropicales en las tres capitales de provincia.

Noches cada vez más cálidas

Las madrugadas en las que la mínima se mantiene por encima de los 25 ºC, como ha ocurrido hoy en el área metropolitana de València y en prácticamente todo el litoral desde Sagunt a Miramar, en la Safor, son las llamadas noches tórridas. "Hasta hoy, en 2024 ha habido 12 noches tórridas en València en las que la mínima no ha bajado de 25 ºC, 1 en Castelló de la Plana (la del 23 de agosto, que tuvo una mínima de 25.2 ºC) y ninguna en Alicante", cuenta Núñez. En el caso de València, aunque son menos de la mitad que el año pasado, que es el récord, con 28 noches tórridas y, provisionalmente, menos que en 2022 y 2015 (16) y que en 2003 (13), "el dato es excepcionalmente alto", recalca.

Por tanto, prosigue Núñez, "las noches cada vez son más cálidas en nuestro territorio, lo que está muy relacionado con el progresivo aumento de la temperatura del aire y del mar. Cada vez tenemos más noches tórridas y tropicales en la Comunitat Valenciana". Así, en València, en el medio siglo que va desde 1940 a 1980 apenas se contabilizan 6 noches tórridas, cuatro de ellas en la década de los ochenta. En los años 90 ya se registraron 12. Esta cifra casi se duplicó con 21 noches tórridas en la primera década del siglo XXI, y en el siguiente decenio igualmente volvió a estar cerca de doblarse la cifra con 40 madrugadas a más de 25 ºC. En los tres años y casi 8 meses que llevamos de los años 20 de este siglo ya son 62 las noches tórridas, una más que en los 20 años anteriores.

"Frágil memoria climática"

Por todo esto, y a pesar de que "no ha habido este verano días de poniente que llegue a la costa, que son los más cálidos en nuestro territorio, el bimestre julio-agosto es el tercero más cálido desde, al menos, 1950", destaca Núñez. El jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana subraya que "la memoria climática es frágil y pensamos que antes hacía el mismo calor en verano, cuando esto no es así, y también podemos pensar que este verano está siendo normal (porque tenemos la referencia cercana de los dos anteriores), pero esto no es así".

Imagen de hoy de La Font del Lleó de Xàtiva, uno de los lugares más concurridos en verano en la capital de la Costera. / Agustí Perales Iborra

"La realidad es que el verano en su conjunto está teniendo un carácter muy cálido en la Comunitat Valenciana, pues con la previsión de los últimos días de agosto, el bimestre julio-agosto también va a ser extremadamente cálido, solo por detrás del mismo periodo de 2022 y 2023. Así que, sí, este verano no es tan cálido como los dos anteriores, pero aun así, es extremadamente cálido", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo