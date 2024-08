Compromís condiciona el seu suport als pressupostos de Sánchez al fons d'anivellament

El Govern d'Espanya va mostrar el dimarts després del primer Consell de Ministres del curs polític la seua intenció de presentar els pressupostos per a l'any que ve i, un dia després, Compromís li ha passat el preu per a aconseguir el suport dels seus dos diputats i acostar-se als 176 necessaris. Ho va fer el síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, qui ha condicionat el sí de la seua formació no sols als nous comptes, sinó a una hipotètica reforma del model de finançament a Catalunya, assumpte clau per a l'estabilitat de la legislatura, al fet que hi haja un fons d'anivellament per a la Comunitat Valenciana.

"És sens dubte una exigència", ha expressat Baldoví sobre la necessitat que en els comptes hi haja una partida d'entre 1.200 i 1.700 milions (les xifres que manegen els experts) de transferència a la Generalitat per a pal·liar l'infrafinançament. "S'ha d'abordar d'una vegada per sempre", ha remarcat el síndic, qui ha assegurat que en la formació valencianista no estan "concernits a votar a favor" dels pressupostos, assenyalant que fins i tot podrien desmarcar-se dels seus socis de Sumar. "El nostre primer objectiu és defendre els interessos valencians", ha justificat.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, atén els mitjans de comunicació en el grup parlamentari. / EFE/Biel Aliño

La reivindicació no és del tot nova, ja que el fons d'anivellament formava part de les peticions que els valencianistes havien situat per a aprovar els pressupostos generals de l'Estat de 2024. No obstant això, la convocatòria electoral a Catalunya va evitar el seu debat i va prorrogar els comptes de 2023, encara en vigor, la qual cosa va esquivar la qüestió de la qual fins al moment el Ministeri d'Hisenda, amb María Jesús Montero al capdavant, no s'ha mostrat del tot favorable.

No obstant això, la intenció de l'executiu central de portar al Congrés unes de noves malgrat la situació de debilitat parlamentària obri una nova finestra d'oportunitat, a la qual cosa s'afig la necessitat de reformar el sistema per a donar encaix al pacte entre el PSC i ERC. De fet, Baldoví ha remarcat que no votarà cap "singularitat" catalana si no s'inclou la qüestió valenciana. "En política a vegades ser optimista o pessimista és vertiginós", ha indicat el portaveu valencianista. Fonts de la formació admeten que serà difícil perquè la situació és "complexa", però assenyalen que hi ha "possibilitats" i a estes s'aferren.

Vivenda, inversions i cultura

Però els assumptes de finançament no seran els únics assumptes que Compromís pose en la taula. Fonts de la coalició detallen que una altra de les prioritats serà la política social i, en concret, la vivenda, que l'assenyalen com a part de l'agenda valenciana per considerar que és una problemàtica que a la Comunitat Valenciana té especial impacte. Sobre esta, les peticions se centren a ampliar la promoció de vivenda pública, les ajudes al lloguer i posar límit sobre els apartaments turístics, que pressionen a l'auge el preu del mercat en les zones costaneres.

A això s'afigen qüestions sobre les inversions en infraestructures, amb l'objectiu que el repartiment quede per damunt de l'11 % que representa el territori valencià en població. El reforç de la Rodalia, la connexió ferroviària a l'aeroport d'Alacant o la connexió entre Sagunt i Saragossa (a més del sempre citat corredor mediterrani) entren en este punt on caldria sumar un impuls a la indústria amb la ceràmica com a sector central. Així mateix, també posen en el focus partides culturals per a fer front a la "desfeta" del Consell, així com potenciar la diversitat lingüística.

