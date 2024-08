El Consell contempla la prórroga de Presupuestos aunque confía en su aprobación

El Palau de la Generalitat ha vuelto tras las vacaciones. El Consell ha celebrado este martes el primer pleno, entre suscripción de convenios y aceleración en la contratación en la parte formal, la de los acuerdos oficiales; y mirada en confeccionar y lograr la aprobación de los Presupuestos para 2025 en la parte política, la correspondiente a las preguntas en rueda de prensa donde la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, ha reiterado la intención del Ejecutivo autonómico de sacar adelante el proyecto financiero anual y en lograr el apoyo en las Corts pese a estar en minoría, aunque sin descartar la prórroga de los de 2024, un escenario que ya contempla por "responsabilidad".

"Estamos trabajando ya en la laboración de los Presupuestos de la Generalitat", ha señalado Merino quien ha asegurado que a partir de ahora vienen unas "semanas de aceleración" de este trabajo con una única intención: "presentar los mejores presupuestos en tiempo y forma", antes del 31 de octubre. Esa será la tarea del Gobierno valenciano antes de remitirlo al parlamento autonómico donde debería lograr el apoyo de al menos uno de los tres grupos hoy en la oposición: PSPV, Compromís y Vox.

El objetivo del Consell, según ha trasladado la portavoz, es "hablar con todos", incluido socialistas y valencianistas, y ha tratado de empezar a presionar sobre los grupos señalando que si no lo apoyan "tendrán que ser ellos los que expliquen por qué no lo hacen". "Confío en que ellos todavía no sepan lo que van a hacer porque sería malo", ha indicado sobre si las tres formaciones muestran ya un rechazo a dar su apoyo a las cuentas cuando estas todavía no han sido ni confeccionadas.

Eso sí, ante la posibilidad de que los 40 votos que tiene el PP en el parlamento autonómico no sean suficientes para lograr desbloquear las cuentas, Merino ha admitido que el Consell contempla el escenario de una prórroga de los presupuestos actuales, los de 2024. "Nuestra intención es que salgan adelante los presupuestos", ha remarcado la consellera quien ha insistido en que van a tratar de "consensuar y dialogar" con el resto de partidos; no obstante, ha asegurado que estirar las cuentas de 2024 un año más "es un escenario que hay que contemplar".

Cumplir las reglas fiscales

A la espera de que en las próximas semanas se vaya definiendo el proyecto financiero, Merino ha dado algunos trazos de lo que podrían ser las cuentas que salgan del Consell. Así, ha asegurado que serán unos "presupuestos sociales", que estos "cumplirán las nuevas reglas de estabilidad" que suponen el techo de gasto y ha mostrado su confianza en que haya más recursos gracias a que el ciclo económico es superior. De hecho, el Gobierno central ya informó que la Comunitat Valenciana tendría casi 16.000 millones para 2025, una cifra récord, aunque Merino ha insistido en que es fruto de los impuestos que se han recaudado por la marcha de la economía y que Pedro Sánchez "no regala nada".

En el horizonte también planea una posible reducción de impuestos en línea con el ideario con el que el PPCV se presentó a las elecciones, la consellera no ha concretado ni cuándo ni qué tributos se podrían bajar, aunque sí que ha asegurado que es una cuestión que se setá "valorando" y que se tendrá que adaptar a la "hoja de ruta" cuando sea necesario. Así, ha asegurado que esta política fiscal "no son medidas a corto plazo" ni que se puedan llevar a cabo "todas de golpe" y que están siempre "en estudio".

