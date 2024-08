Educación no ha adjudicado 1.500 plazas de profesor a diez días del comienzo del curso escolar

El sindicato Stepv estima que este curso escolar 2024-25 arrancará con 1.500 profesores menos en el aula durante la primera semana. Esto se debe a que Conselleria no ha adjudicado en julio ni los tiempos parciales ni las sustituciones indeterminadas de interinos.

Educación afirma que no se trata de un error, sino de algo previsto, y asegura que los centros iniciarán el curso "con absoluta normalidad". Fuentes del departamento de Campanar explican que en septiembre se adjudicarán estas plazas, ya que "hay una alta posibilidad de que las plazas parciales de julio sean completas en septiembre, y los docentes las prefieren completas".

Es decir, la adjudicación se realizará previsiblemente el lunes 2 de septiembre, lo que implica que los docentes "no tendrán tiempo para acoplarse en los centros antes de que llegue el alumnado", denuncia el Stepv. Como pronto llegarán el viernes 6, cuando las clases comienzan el lunes 9 . Esto supone, para el Stepv, que este nuevo profesorado "no tendrá tiempo de conocer el centro antes del inicio de las clases, ya que será adjudicado durante la primera semana".

Clase de Infantil en un CEIP de Quart de Poblet, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Esta adjudicación se realiza normalmente en el mes de julio, antes de las jubilaciones de cada año que se suelen solicitar en agosto, con lo que muchas plazas que salen son parciales (trabajar en un centro por la mañana y otro por la tarde, o sólo unos pocos meses, por ejemplo). Esto provoca que muchos interinos que están en buenas posiciones de la bolsa no soliciten plaza y esperen a septiembre, con lo que Conselleria ha decidido ofertar esas 1.500 plazas directamente con el curso empezado.

Decisión no negociada

El Stepv ha vuelto a reivindicar, en la línea de lo que viene haciendo últimamente, la "falta de negociación" por parte de Conselleria y en concreto esta decisión que "no fue trasladada a los sindicatos ni negociada". En su opinión, es una medida que "perjudica a los centros y el profesorado que no ha tenido la oportunidad de escoger estas plazas".

El sindicato ya denunció en el mes de julio que se habían recortado las vacantes en todos los cuerpos docentes respecto al año pasado, pero especialmente en los conservatorios (151 plazas menos) y en Escuelas Oficiales de Idiomas (90). En total, el sindicato denunció que Conselleria había ofrecido 3.173 plazas menos en las adjudicaciones docentes para el inicio del curso 2024-25.

En total se han ofrecido 18.694 plazas (3.173 menos que el año pasado, cuando se ofrecieron 21.867 vacantes en la lista provisional). Según ha detallado UGT, en la provincia de Alicante se han ofertado 9.677 plazas (1.140 plazas menos que el curso pasado); en Castellón 2.891 plazas (502 menos) y en Valencia 6.126 plazas (1.536 menos).

Varios niños y niñas entrando a clase, en una imagen de archivo. / F.Calabuig

El sindicato también recurrió a los tribunales la supresión del acuerdo de plantillas firmado el año pasado con el Gobierno del Botànic, que preveía la contratación de 5.000 profesores.

Otra reivindicación histórica de los sindicatos es la adaptación de los centros a la temperatura del exterior, sobre todo durante los meses de mayo y septiembre. Así, el Stepv pide que se comiencen a adaptar los centros a las olas de calor, que en septiembre también son frecuentes.

Novedades del curso

Las elecciones de 2023 se celebraron a finales de mayo y el traspaso de carteras fue a finales de junio, con lo que el nuevo Gobierno de PP y Vox no tuvo tiempo para hacer cambios. El primer curso, por decirlo así, siguió la inercia de lo previsto por PSPV y Compromís. Sin embargo sí que ha habido un año entero de plazo para sacar adelante decretos y para que el conseller José Antonio Rovira (PP) plasme el programa electoral en las aulas. Estas son todas las novedades para el año que viene.

El último informe PISA fue un varapalo para los estudiantes españoles, que bajaron drásticamente su nivel en Matemáticas e Inglés. Los estudiantes valencianos, paradójicamente, mantenían el tipo, pero Conselleria tomó la muestra como un aviso para aumentar las horas de clase en ambas asignaturas. A raíz de la sentencia que anuló la asignatura de Proyectos Interdisciplinarios, usó esas horas sobrantes como refuerzo.

Otra novedad que se implantó ganando al reloj fue la posibilidad de que los estudiantes pudieran realizar los exámenes en cualquiera de las lenguas cooficiales de la C.Valenciana. Esto se aplicará sólo en asignaturas no lingüísticas (es decir, el examen de valenciano habrá de hacerse en valenciano, el de castellano en castellano).

También se aprovó por la vía rápida una reforma para las zonas castellanoparlantes, por la cual es mucho más sencillo para el alumnado solicitar la exención de la materia de valenciano y para los centros eliminar la enseñanza de la lengua cooficial más allá de la materia concreta. Así, 107 colegios e institutos (89 de ellos en la provincia de Alicante) decidieron desterrar el valenciano a partir de este curso. Son el 40 % de los centros que tenían posibilidad de hacerlo con la nueva ley.

Nuevas asignaturas

A finales de junio se aprobó oficialmente el nuevo decreto que regula el currículum y el horario de la ESO en la Comunitat, donde se recogen varias medidas. Una de ellas es que se recupera la asignatura de Música en 3º de ESO, y se añaden nuevas asignaturas optativas en 2º de ESO (Emprendimiento Social y Sostenible) y 3º de ESO (Taller de Economía), y con la materia opcional de 4º de ESO (Economía y Emprendimiento), destinadas a reforzar la educación financiera del alumnado.

Otro cambio es que se recuperan las notas numéricas, del 1 al 10, tras un año con las notas alfanuméricas de la Lomloe, centradas más en el rendimiento y las capacidades de los alumnos y más llenas de matices individuales, con una pequeña valoración en cada asignatura. Los boletines se resumían en cinco notas: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.

No es una novedad de este curso ya que la urgencia fue tal que se aplicó en mayo, a pocas semanas de acabar las clases. Se prohíbe llevar los móviles a los centros escolares. Se trata del primer inicio de curso con esta medida que tomó el conseller Rovira, tras la publicación de varios informes en los que se alertaba de los peligros del abuso de estos dispositivos para la salud mental, y sobre todo de las denuncias de muchos docentes que veían como los jóvenes no se relacionaban ni jugaban entre ellos en el patio.