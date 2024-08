Los pediatras piden "más recursos" para no desatender los centros de salud al ir a vacunar en colegios

Sanidad vacunará a más de 72.000 alumnos contra la gripe en los colegios a partir de octubre. Así lo anunció el president de la Generalitat Carlos Mazón este miércoles que remarcó que la campaña de vacunación escolar de este curso 2024-25 tiene como objetivo el alumnado de educación infantil y especial de la C. Valenciana.

Luis Blesa, presidente de la Asociación Valenciana de Pediatría, explica que la medida tiene claras ventajas, pero que para llevarla a cabo serán necesarios "refuerzos" para el personal sanitario. "Los centros de salud están bajo mínimos desde hace varios años, y esto hace que mermen todavía más y con ello la calidad de la atención. De forma programada y con recursos extra es una buena idea, y esperamos que los pongan", reivindica Blesa.

La confederación de Ampas Gonzalo Anaya, por su lado, no está convencida con la medida y reivindica que "el mejor espacio para vacunar es un centro de salud". Blesa coincide, y dice que allí "tenemos un historial, personal, y muchos recursos que no existen en un desplazamiento".

Sin embargo, que sea el mejor sitio no quiere decir que sea lo más efectivo. Para Blesa, este tipo de campañas de vacunación universal son más efectivas cuanto mayor porcentaje de población cubre, y para llo, es una buena idea desplazarse a donde está la concentración de gente. "Es lo que buscamos, cuantas más dosis mejor, y eso nos lo aseguramos haciendo que los padres no tengan que ir al centro de salud, sobre todo con los niños de 3 y 4 años", cuenta. En el caso de los 6 meses a los dos años no hay tanto problema ya que "hay revisiones muy frecuentes, y podemos aprovechar para administrar la dosis", asegura.

Otro gran desafío para el que los pediatras piden personal es el de la logística. "Hay que pensar que se tienen que mandar autorizaciones a todos los padres, que las firmen y las hagan llegar, mirar si hay algún alumno con características especiales... Es un trabajo de logística enorme, lo ideal sería contar con equipos reforzados", cuenta. Las Ampa también son conscientes de ello y reclaman que la campaña de vacunación tenga "recursos propios" y que no vaya en detrimento de los centros de salud.

Se iniciará el 1 de octubre

Esta campaña, que se iniciará el 1 de octubre, es la primera de vacunación escolar frente a la gripe que pone en marcha la Generalitat y está coordinada entre las Consellerias de Educación y Sanidad. Los equipos de profesionales sanitarios programarán con los centros educativos las jornadas de vacunación en sus instalaciones, en el marco de la campaña 2024-2025 de la vacunación de la gripe.

Durante la temporada pasada se llevó a cabo en el departamento de salud de Elda una experiencia piloto de vacunación frente a la gripe en los centros docentes de este departamento de salud, que culminó con éxito de participación, lo que ha propiciado su extensión a todos los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, informe Efe.

De administración intranasal

La vacuna que se suministrará a los menores de educación infantil es de administración intranasal y únicamente para el alumnado que no presente contraindicaciones a este tipo de vacuna. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente.

Asimismo, en los centros de educación especial se valorará la administración de la vacuna intramuscular en determinados casos y la inmunización simultánea de la vacuna frente a la Covid-19.