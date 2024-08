El adelanto congresual de Sánchez aboca al PSPV a otro curso de alto voltaje interno

El adelanto congresual que va a poner en marcha el PSOE el próximo mes de noviembre aboca al PSPV a un año de cierta tensión orgánica. Según los estatutos, tras el Congreso Federal se celebrarán, en cascada, los congresos nacional (el del PSPV), provinciales, comarcales y locales. Fuentes del partido señalan que, salvo sorpresa, el proceso estará finalizado antes del verano de 2025.

Pedro Sánchez posa con Morant, en el congreso de Benicàssim. / Levante-EMV

El mensaje que lleva implícito el adelanto congresual de Sánchez es trasladar la idea de que el partido está preparado ante un hipotético adelanto electoral si se profundiza en una dinámica de ingobernabilidad. Bajo esa misma lógica, el PSPV estaría interesado también en realizar cuanto antes este trámite, para despejar el horizonte y trasladar también la imagen de partido listo si el jefe del Consell decide adelantar las elecciones autonómicas. Cabe recordar que, tras la salida de Vox del Consell, el PP gobierna en minoría, y está en cuestión el apoyo de ese partido a los presupuestos autonómicos.

Buena sintonía Morant-Soler

En clave interna, la dirección del PSPV espera un invierno relativamente tranquilo, sobre todo en el ámbito autonómico. El congreso que encumbró a Morant al frente del partido fue en marzo, y al margen del respaldo explícito de Sánchez, su liderazgo está asentado. En este sentido, destaca la buena sintonía con el dirigente alicantino, Alejandro Soler, uno de los tres aspirantes que presentó candidatura en enero, hoy presidente del partido, y que la situación con el secretario general de la provincia de Valencia, alcalde de Mislata, y vicesecretario general, Carlos Fernández Bielsa, está tras el verano calmada después de turbulencias en las semanas previas. Otra cosa es que los congresos agien el avispero.

No obstante, parece complicado, especialmente si Sánchez se mantiene al frente de Ferraz, que aparezca un candidato alternativo frente a Morant; lo que sí se descarta es que nadie pueda suscitar una mayoría alternativa. Al menos, no a priori, apenas cinco meses después de ser elegida. No obstante, pasar por un congreso no siempre es tarea sencilla y habrá que ver la forma en la que la dirección autonómica lo afronta, si alienta cambios o no en su ejecutiva.

Asimismo, los procesos serán una nueva oportunidad para medirse a la interna en todas las estructuras que componen la formación, después de que el pasado enero, finalmente, Bielsa y Soler se retiraran por la apuesta de Ferraz por la ministra de Ciencia y exalcaldesa de Gandia. La atención se centra, sobre todo, en la provincia de Valencia, donde las tensiones han sido más evidentes. Alicante nunca ha sido terreno tranquilo en casa de los socialistas y también puede haber movimientos en Castellón. Cabe recordar que tanto Bielsa como Soler son secretarios provinciales y cualquier movimiento en estos territorios podría mover el esqueleto general.

Eso sí, donde seguramente habrá cambios es en los representantes que los socialistas valencianos cuentan en la ejecutiva federal. En esta actualmente están el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, quien ha visto cómo desde 2021 ha ascendido internamente en el partido hasta entrar dentro del Gobierno; la exalcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y la diputada en el Congreso, Patricia Blanquer, a los que se suma la propia Morant como ministra.

Inicio de curso el 13 de septiembre

Para eso, en todo caso, aun queda. El PSPV celebrará el inicio del curso político el día 13, con un acto y una reunión de la ejecutiva. No se descarta que en ese encuentro se ponga ya en marcha la maquinaria para preparar al partido para el Congreso Federal. Habrá que esperar semanas hasta que se decida si el congreso autonómico llega antes de Navidad, el calendario más optimista.