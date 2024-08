Blindaje total frente a las lluvias

La Conselleria de Justicia e Interior, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), inicia este otoño la campaña anual de prevención de inundaciones, en mejor situación que hace ahora un año al haber acelerado los ayuntamientos con riesgo de desbordamiento de ríos y barrancos o acumulación de aguas en puntos conflictivos la aprobación de Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones (PAM IN) que están obligados a implementar.

Un total de 227 municipios en los que residen 4,6 millones de personas, casi 9 de cada 10 habitantes de la C. Valenciana, presentan un riesgo medio o alto de sufrir inundaciones y, por tanto, deben disponer de PAM IN. Hace ahora justo un año el Consell apremiaba a más de un centenar de ayuntamientos a redactar o actualizar este protocolo de actuación local clave para proteger a su población ante posibles avenidas durante los episodios de precipitaciones intensas que es probable que se produzcan entre el final del verano y el otoño.

El toque de atención, junto a la colaboración de la Conselleria de Justicia e Interior con los ayuntamientos que incluye subvenciones para la redacción de los PAM IN, ha dado sus frutos. A 30 de agosto, según la AVSRE, son 177 ayuntamientos los que tienen el plan de actuación local aprobado, 34 más que hace un año. Otros 31 ya lo han redactado y están en proceso de aprobarlo, mientras que 14 de ellos lo están redactando o cuentan con ayudas del Consell para hacerlo.

Cinco ayuntamientos sin plan

Por tanto, a fecha de hoy, son 5 los ayuntamientos en riesgo de inundación que todavía no cuentan con PAM IN y no han informado a la Conselleria de Justicia e Interior de que lo están redactando. Son tres municipios de Alicante (Aspe, el Campello y Monòver) y dos de Valencia (Moncada y la Pobla de Farnals). En estos cinco términos residen más de 95.000 personas. A finales de agosto de 2023 eran 19 los municipios con zonas inundables que no contaban con esta herramienta para proteger a su población ante las avenidas. Es decir, 14 de estos consistorios sin PAM IN se han puesto manos a la obra este año.

Los 177 ayuntamientos con el PAM IN aprobado son ya casi 8 de cada 10 (el 78 %) de los municipios con un riesgo de inundación medio o alto y suman en total tres millones y medio de habitantes. Por tanto, si hace un año de los 227 consistorios obligados a tener un plan de actuación municipal ante inundaciones no llegaba a dos tercios los que lo tenían aprobado, ahora son ya tres de cada cuatro.

Por provincias, de los 67 ayuntamientos alicantinos que deben contar con PAM IN actualmente lo tienen aprobado 57 (el 85 %) y en Castellón son el 84 %, 26 de un total de 31. La demarcación de Valencia va un poco más retrasada, pues cuentan con el protocolo aprobado 94 de los 129 municipios en riesgo de inundación (el 73 %).

La DANA deja fuertes lluvias en Castellón / Kmy Ros / Eva Bellido / Reyes Pitarch / Ayuntamiento de Oropesa

Actuación ante emergencias

Las previsiones de la Conselleria de Justicia e Interior es de que cuando finalice la Campaña 2024-2025 el 97,8 % de los ayuntamientos con riesgo alto o medio de inundación tengan ya redactado su plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones. Es decir, que 222 de los 227 municipios con zonas inundables cuenten con PAM IN.

Paralelamente los 542 ayuntamientos de la Comunitat deben tener su Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME). Según Interior son 500 consistorios (9 de cada 10) los que disponen de este protocolo, 25 ya lo tienen redactado y están en fase de aprobación) y 12 lo están elaborando o tienen subvención para hacerlo. Los 5 restantes no disponen de PTME o no han aportado información al respecto.

Los municipios con la planificación aprobada a 30 de agosto 57 municipios de la provincia de Alicante Agost, Alacant, Albatera, Alcoi, l’Alfàs del Pi, Algorfa, Algueña, Almoradí, Altea, l’Atzúbia, Beneixama, Benejúzar, Benferri, Beniarbeig, Beniarrés, Benidorm, Benijófar, Benimarfull, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, Castalla, Catral, Cocentaina, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Dénia, Dolores, Elda, Finestrat, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Ibi, Monforte del Cid, Mutxamel, Novelda, Ondara, Orihuela, Pedreguer, Petrer, Pilar de la Horadada, El Pinós, Els Poblets, Rafal, Redován, Rojales, La Romana, San Fulgencio, Santa Pola, Teulada, la Vall d’Ebo, el Verger, la Vila Joiosa, Xàbia y Xaló. 26 municipios de la provincia de Castelló Alcalà de Xivert, Alfondeguilla, Almassora, Almedíjar, Atzeneta del Maestrat, Benicarló, Benicàssim, Benlloc, Borriana, Borriol, Castelló de la Plana, Caudiel, Eslida, Fanzara, Moncofa, Navajas, Nules, Onda, Orpesa, Peníscola, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Torreblanca, Vila-real, Vinaròs y Viver. 94 municipios de la provincia de Valencia Ademuz, Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alberic, Alboraia, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser, l’Alcúdia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfauir, Algemesí, Alginet, Almoines, Almussafes, l’Alcúdia de la Comtessa, Alzira, Andilla, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimuslem, Beniparrell, Bolbaite, Bugarra, Camporrobles, Canet d’en Berenguer, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Cotes, Daimús, l’Eliana, Faura, la Font d’en Carròs, Fortaleny, Gandia, el Genovés, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Llutxent, Manises, Manuel, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Miramar, Mislata, Moixent, Montroi, Museros, Navarrés, Oliva, Palmera, Paterna, Pedralba, Picanya, Picassent, Piles, la Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Quatretonda, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Riba-roja de Túria, Riola, Sellent, Siete Aguas, Silla, Simat de la Valldigna, Sollana, Sot de Chera, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Torrebaja, Utiel, València, Vilallonga, Vilamarxant, Vinalesa, Xeraco y Xirivella.

