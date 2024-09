Vuelta a casa... pero no para todos

Las últimas semanas del mes de agosto y el tránsito a septiembre están rodeados de una liturgia y una estética muy marcada. Atribuido al final del verano y de las vacaciones. Un tiempo dedicado a las imágenes de la «Operación Retorno», con sus colas de coches atiborrados. Y que también se percibe en sensaciones como la multiplicación de episodios de tormenta, los anuncios de «Vuelta al Cole» que esperan en los grandes almacenes, el reclamo del inicio de ediciones por fascículos y, en una época más reciente, los estudios sobre cómo afrontar el regreso al trabajo y las terapias para superar el «estrés post vacacional». Todo ello atribuido a una estética de mes de agosto que muestra si no un agotamiento, sí un cambio de tendencia.

Junto con aquellos que regresan a la normalidad, estaciones, aeropuertos, carreteras e infraestructuras hoteleras aprecian el crecimiento, cada vez mayor, de las vacaciones de Septiembre. Y prueba de ello es que los puntos de partida mostraban ayer una animación inusitada. Y no sólo de los que regresaban, sino de los que se iban.

El Observatorio Nacional de Turismo ha sido el que ha visibilizado este aumento, al confirmar la cifra récord en la serie histórica: una de cada seis personas que se van de vacaciones eligen el 1 de septiembre, lo que supone un cinco por ciento más que hace tan sólo doce meses, cuando la sociedad ya estaba plenamente estabilizada tras la pandemia y no había que recurrir a soluciones extraordinarias. Es decir, ya son datos «regulares».

La animación este sábado en el aeropuerto de Manises, con pasajeros de vuelta, pero también de ida / Laura Silleras

Cada vez son más los que optan por el mes de septiembre como el elegido para emplear los días de vacaciones. Que optan por quedarse a trabajar en ciudades semiabandonadas. «Yo me he quedado porque, además, el mes de agosto es muy tranquilo. Casi se trabaja a medio gas» asegura un hasta ahora trabajador, ahora viajero, pillado con un equipaje que le delata en la estación de Joaquín Sorolla. E incide en una cuestión clave: «puedo hacerlo y los precios son más baratos». Al desaparecer las fechas clave de julio y agosto, la «temporada alta», la reducción del precio es abrumadora, aunque también es tendencia que los empresarios han empezado a advertirlo y los precios también están subiendo, pero no se equiparan ni de lejos. Y un aspecto clave: «Hace menos calor y está menos masificado todo».

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana son líderes en emplear el mes de septiembre con fines vacacionales. Habría mil explicaciones, pero entre ellas estarían el hecho de poder disfrutar del concepto «sol y playa» incluso trabajando en agosto (aprovechando los fines de semana) o todos aquellos que no pueden tomarlo en esas fechas precisamente por estar trabajando en la hostelería. O los que parten sus fechas después de haber pasado la mitad del tiempo aprovechando los cientos de pueblos en fiestas.

«Un apartamento que en verano cuesta 2.400 se puede alquilar ahora en 900 o mil por todo el mes» asegura el conserje de uno de los complejos de la playa de Poniente de Benidorm, una de las pocas zonas retiradas de la villa turística.

Cinco puntos de crecimiento

El Observatorio Nacional de Turismo ha registrado una subida de cinco puntos en ese crecimiento. Es verdad que no son tantas las vacaciones de mes entero, con regreso el 1 de octubre. De hecho, estos periodos vacacionales se mueven sobre la horquilla entre la semana y los quince días, siendo más excepcionales las tres semanas o el mes entero. Pero también es verdad que, en general, se ha ido reduciendo el concepto de los 31 días «de corrido», partiéndose en otros momentos del año o simplemente por la precariedad laboral.

En el caso de València ciudad, por ejemplo, no son pocos los que reducen los días para ganar algunos pensando en la semana de Fallas. De hecho, la sensación, cada vez más extendida en el «cap i casal», es que la ciudad se ha paralizado sólo entre la segunda y la tercera semana de agosto. Desde el pasado lunes ya se apreciaba un regreso a la ciudad.

El perfil del viajero de septiembre responde a varios parámetros definidos y mediatizados por las circunstancias. Son más los trabajadores por cuenta ajena que los autónomos. Por lógica, la actividad económica vuelve y los negocios propios no pueden estar cerrados en ciudades que, hasta entonces, estaban a medio gas. Un buen ejemplo son los mercados municipales, que han estado literalmente vacíos.

Tiempo de esperas en el cambio de mes / Laura Silleras

Parejas sin hijos en edad escolar

También son segmentos de edad sin servidumbres de hijos, que tienen el inicio de curso cerca. Con excepciones. Vacaciones largas no puede ser, pero sí las escapadas. Un matrimonio con dos hijos asegura en el aeropuerto de Manises que se marchan «a las fiestas del pueblo». Aunque el día 11 deben estar de vuelta.

De hecho, las parejas sin hijos son la mayoría de los encuestados por el observatorio: tres cuartas partes de las previsiones. Familias con niños de corta edad, aún por escolarizar, o matrimonios aún en edad laboral, pero más mayores, con hijos independientes, conforman forzosamente los otros extremos.

Sobre todo, destinos nacionales

También señala la prevalencia del destino nacional, que ocupa el 60 por ciento de las predilecciones. Eso sí, sin olvidar las costumbres habituales: «En su mayor parte, los viajeros irán a la playa (42 %), en coche particular (49 %) y, preferiblemente, se alojarán en un hotel (57 %) o en un apartamento turístico (24 %)».

Hay otra razón de ser: las cosas no son tan convencionales como antaño. «El viajero actual poco tiene que ver con el de hace unos años, cada vez es más digital, más exigente, más sostenible, busca experiencias, personalización y además cuenta con gran cantidad de información, sus hábitos y comportamientos evolucionan rápidamente, lo que obliga a las compañías a estar en permanente reinvención».

Ofertas de ensueño

Los portales de viajes de oportunidades también se multiplican. Siete noches en Egipto por 489 euros por persona, 58 por dos días y una noche en Peñíscola, o tres días y dos noches por 92 en el Albir de l’Alfàs del Pi. Y ofertasen Cataluña, Andorra, Cerdeña...

Incluso hay alternativas como el turismo deportivo, que lleva a algunos a aprovechar estas semanas para desplazarse al norte a vivir las etapas montañosas de la Vuelta a España en tierras asturianas. En cualquiera de los casos, la canción de «El Final del Verano» aún no suena para todos.