Estas son las zonas con más rescates en los montes y ríos valencianos

Aventurarse en los montes de la Comunitat Valenciana es una actividad frecuente del verano, y puede ser peligrosa. Sin embargo, año tras año, deja numerosos casos de rescates por parte del Consorci Provincial de Bombers de València. Hasta la fecha, han sido 100, mientras que durante todo el verano del 2023 fueron 104 en el medio rural. Sobre todo relacionados con el senderismo y en descensos de ríos, aunque también ha habido casos de deportes en la naturaleza como el ciclismo.

Los accidentes en el senderismo ocupan la principal causa de los rescates, en más de la mitad de los casos, seguido de los incidentes en zonas acuáticas. Entre los motivos están las lesiones física y los golpes de calor, la pérdida de los senderos. Y el consorcio se ha visto obligado a movilizar al Grupo Especial de Rescates en Altura (GERA) y al helicóptero en 33 ocasiones de los 100 rescates que ha realizado. La unidad aérea ha ido sobre todo a zonas del interior de la provincia de Valencia.

Integrantes del equipo de rescate auxilian a la mujer lesionada en Anna / Consorci Provincial de Bombers

Las zonas más conflictivas

Las municipios que más rescates concentran en Valencia son Anna y Bicorp con 5 cada, bien por lesiones o síntomas de ahogamiento. Ambas ubicaciones destacan por estar próximas a zonas de baño, pues estas esconden las dificultades que puede tener el entrno acuático. Así, un punto caliente que todos los años requiere auxilio es el descenso del río Fraile; donde los municipios de Bicorp (5), Xella (2), Bolbait (1) y Navarrés (1) agrupan 9 rescates solo este verano. Todos con la presencia del GERA. En el caso de Anna el punto negro es el Gorgo de la Escalera y es donde se ha producido el resacate más reciente en el agua.

Asimismo, fuera del agua también se han dado numerosos rescates. Los parques de bomberos que más personas han rescatado durante el verano han sido el de Xàtiva (15), l'Eliana (12) y el de Chiva (10). En estas ubicaciones se han alternado los rescates tanto en vías fluviales como en senderos. Tanto es así, que en el caso del de Chiva prácticamente todas han sido senderistas. La más reciente una mujer que quedó atrapada en una zona de difícil acceso en Bunyol. Además, a mediados de julio, los servicios del consorcio también tuvieron que rescatar a un excursionista. En ambos casos se desplazó el GERA dada la complejidad de las situaciones.

La planificación es lo más importante en una ruta

"Cada año son muchas las personas que van a los montes de excursión sin ninguna planificación, y eso es peligroso", explica Pedro Carrasco, vocal de Seguridad y Salud de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV). "No importa si vamos solos o en grupo, tenemos que saber cómo va a ser el entorno por el que vamos a ir, para ajustar el tipo de calzado, el tiempo que va a hacer, y la cantidad de agua y alimentos a coger. Porque podemos llevarnos un susto". Con el aumento de la temperatura en verano se sufren más golpes de calor, y la orografía de la Comunitat Valenciana no se caracteriza por el exceso de fuentes de agua.

Mayores de 45 años

El perfil de los senderistas es cada vez más mayor y con esto aumenta el riesgo, señala la FEMECV. La adecuación de las rutas a las capacidades de cada persona resulta de suma importancia. El exceso de confianza pasa factura en todos los entornos, tanto en el mar como en la montaña. Además, con una edad más elevada son muchas las personas que se inician en el senderismo. Por ello, desde la Federación recomiendan no empezar con rutas libres (campo a través). "Existe una red de senderos con recorridos delimitados. Las verdes (menos de 10 kilómetros), las amarillas (entre 10 y 50) y las rojas (a partir de 50)".

La FEMECV no solo representa y concentra los deportes de montaña, también ofrece información y formación, tanto para nuevos deportistas, como para personas que se quieren adentrar en los senderos. Además, "tenemos un seguro para los socios, que no solo cubre durante las competiciones, también lo hace de las posibles lesiones que se den en los paseos. Nuestros federados son personas de más de 45 años", apunta Carrasco. Asimismo, insiste: "La planificación es lo más importante, debemos cumplir con ella y no improvisar".

