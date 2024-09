València despide a sus niños de la guerra de Ucrania

El grupo de ciclistas hacen sonar sus timbres con expresión de fastidio al ver que el desordenado grupo ocupa su carril, la línea que les separa del autobús. Para el ciclista, su preocupación es tener que frenar un poco o perder diez segundos. Los niños que por allí están, una buena parte de ellos, se marchan a una zona de guerra. Y los adultos y el resto de niños son sus padres y hermanos de paso, de verano y acogida.

Es el final del camino de un nuevo episodio de la acción que la Fundación Juntos por la Vida ha realizado desde finales de junio y durante los meses de julio y agosto. Lo que empezó como una ayuda a niños que se habían visto afectados por el accidente de Chernóbil -ahora convertidos en adultos- es ahora una forma de dar esparcimiento y calidad a niños que regresarán a un escenario muy complicado: el de un país en guerra, donde pueden tener -y tienen- hermanos, padres o tíos en el frente. O donde sus casas son candidatas en una macabra ruleta -rusa- de que un proyectil entre por sus ventanas.

La despedida, finalmente, es complicada. Hay lágrimas y abrazos. Lloran los niños ucranianos, los niños españoles y los adultos. No puede ser fácil. Se van con la esperanza de regresar. Unos, en Navidad; otros, el próximo verano.

"Son vacaciones en paz"

La presidenta de Juntos por la Vida, Clara Arnal, explicaba que "han pasado unas vacaciones en paz. Ucrania está en una situación muy difícil y algunos de los pueblos y ciudades de estos niños fueron ocupados por los rusos. Los hay que vienen de Jarkiv y otros de la frontera cerca a Bielorrusia. En algunos de los pueblos nos cuentan que están teniendo cortes de luz constantes y en la zona de Chernóbil está en alerta máxima porque están atentando contra las instalaciones eléctricas. El riesgo, aparte de las alarmas, existe. Esto son unas vacaciones en paz, que sabemos que tienen un inicio y un final". El criterio de selección atiende a que "nuestra asociación trabaja con contrapartes, madres de víctimas de Chernóbil y madres de niños de la guerra. Inscriben en el programa a los menores y la selección depende de las familias de acogida que tenemos. Si tuviéramos tres veces más familias, tendríamos tres autobuses". Son cambios difíciles porque "vienen de familias con muy pocos recursos económicos, con papás o hermanos en el frente".

Tres días en autobús les espera, pasando por Francia, Alemania y Polonia. "Es duro, pero las familias de acogida están preparadas. La despedida tiene que ser un hasta luego, porque el vínculo se mantiene, les envían material que necesitan, hablan con ellos. Y en Navidad, las familias que puedan, las vuelven a traer un mes".

El estrés posvacacional de la sociedad "de aquí" parece una broma pesada en comparación al escenario del día a día de estos críos. "Son niños y lo asumen todo con muchísima diferencia a lo que somos los adultos. Y además, a donde vuelven es a sus familias, a su entorno natural. Y eso ayuda mucho. Desgraciadamente, para ellos el escenario de guerra está naturalizado. Lo que para nosotros sería insufrible, ellos están prácticamente acostumbrados. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos, acabamos por acostumbrándonos a las alarmas y esas cosas".

Con la incertidumbre, además, de que hoy o mañana hayan sufrido una pérdida familiar. "En otras ocasiones el niño ha recibido la noticia de una pérdida, pero en esta ocasión no nos ha llegado nada en ese sentido. Y además, si así ocurriera, no se les dice. No es necesario que sufran aquí, salvo que fuera un adolescente mayor".

Las familias llegaron con cajas de medicinas, que no se llevaron -salvo una pequeña cantidad- por el temor a ser intervenidas en la frontera de Polonia. Se irán en unos días dentro de un camión de ayuda humanitaria. De lo que sí que se van cargados es de recuerdos. Y de comida. "Se lleva fartons, que le gustan muchos. Todos los que ha querido". "Ayer le dijimos: vete a Mercadona y carga todo lo que te quieras llevar". Eso, junto con las maletas y la comida y bebida hacinan la bodega de equipajes de un autobús que conducirán Tarás y Sorians, los dos chóferes ucranianos habituales en estos menesteres.

"Son duretes. Saben a lo que van"

Montse, por ejemplo, se lo ha llevado "a la playa de Denia todo el verano" y Sandra "al Delta del Ebro, que están mis suegros, y a Valladolid, que están mis padres. También tiene una hermana en Pamplona... moviéndonos un poco". La primera tiene dos hijos naturales. "Se le trata como uno más. Tiene sus obligaciones, hace sus amigos. Nikita lleva tres años y habla bastante español". Son ellos los que aprenden, más que al revés. "Ahora hablaremos con él una vez al mes. Luego ya es más complicado porque al volver a su espacio natural se le va olvidando... cambia el chip".

Sandra no tiene hijos e Illia "intentamos hacer actividades que le integren, que no sólo esté con nosotros, los adultos. Ha ido a una academia de música. La verdad es que aprenden mucho".

Ahora vuelven a escenarios complicadas. De mucho menos confort, en el que el agua, las condiciones de higiene o, simplemente, de seguridad, no son ni pueden ser las mismas. "Nosotros somos conscientes de que van con su familia, pero a una guerra y no deja de haber peligros en unas condiciones que no son las idóneas. Pero son duretes". Y una de las cosas que más les sostienen es "saber que van a volver. Si, es verdad que los últimos días preguntan, cuantos días quedan "para el autobús", pero saben que van a volver". Hay algo en lo que no se diferencian: "lo que menos les apetece es volver al colegio".