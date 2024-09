El obispo de Orihuela-Alicante estrecha el cerco sobre las cofradías y pone el foco en uniones de hecho y políticos

«Solo espero que haga otro ‘recordando’ a los profesores de Religión que los domingos tienen que ir a misa». Quien habla es el presidente de una cofradía de la Semana Santa ilicitana que prefiere no pronunciarse con nombre y apellidos por temor a que su opinión pueda tener consecuencias para su colectivo. Sin embargo, resume a la perfección el rechazo que, por una cosa o por otra, ha causado entre prácticamente todos los consultados -que también quieren mantener su privacidad por los mismos motivos- el Decreto de la Ampliación de las Normas acerca de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa firmado por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a finales de julio y que en los últimas semanas han ido recibiendo las diferentes directivas. Un regulación que, entre otras cuestiones, pone el foco en la prohibición de ser presidente y vicepresidente de cofradías o hermandades en el caso de que se trate de personas que estén en «situaciones irregulares», como uniones libres de hecho, católicos unidos por mero matrimonio civil y católicos divorciados que se han vuelto a unir civilmente con otra persona. Una línea roja a la que, en el caso de los presidentes, también se suma como veto el hecho de ostentar algún cargo de dirección en cualquier partido o asociación política.

Derecho Canónico

El único que no tiene inconveniente en hablar públicamente es el crevillentino Francisco Polo, primer presidente de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Orihuela-Alicante, cargo en el que estuvo entre 1998 y 2005, y que hoy es cofrade del Santísimo Cristo del Descendimiento de Crevillent. Él mismo reconoce que éstas son cuestiones que o bien estaban recogidas en las normas aprobadas por el anterior obispo, Rafael Palmero, en diciembre de 2022 o, directamente, en el Código de Derecho Canónico, que, en última instancia, prevalece sobre el decreto de un obispo. Eso no quita para que como admite él y otros presidentes de cofradías y hermandades, hasta ahora se haya mirado hacia otro lado. Sin ir más lejos en Elche, con el veto político, como en el caso de José Pérez, que fue edil por el PSOE y hermano mayor de la Flagelación y Gloria, o de Manoli Mora, que fue concejal por el PP y presidenta del Santo Sepulcro.

Procesión del Martes Santo / Levante-EMV

Vista gorda

Al final, nadie era consciente de estas cuestiones y quien lo era hizo la vista gorda, sobre todo con el tema de las uniones. De hecho, todos los consultados coinciden en que un católico divorciado que se ha vuelto a unir civilmente con otra persona no debería ser presidente porque así se establece en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Código de Derecho Canónico, aunque los pueda haber. Otra cosa es en lo que respecta a las uniones de hecho. También aquí hay casos. Nadie lo duda. Sin embargo, hay quien cuestiona que esto también sea una línea roja, como lo es el matrimonio civil si no ha habido un enlace previo. «¿Dónde aparece eso en el Derecho Canónico? ¿Qué pasa con una pareja homosexual que no puede casarse por la Iglesia y que tiene que conformarse con una unión de hecho o un matrimonio civil por muy católico que sea? ¿Se está vetando a los homosexuales de forma implícita? ¿Y cómo va a comprobar el consiliario que dos personas que viven juntas son pareja o compañeros o compañeras de piso?», cuestiona uno de los presidentes que prefiere hablar sin dar su identidad.

¿A todos?

Hay quien incluso va más allá y se pregunta por qué esto no es de aplicación a todos los cofrades, más allá de que tengan un puesto directivo o no, si tan importante es, y hasta hay quien plantea por qué se destaca esto y no qué ocurre con quien pudiera haber cometido un homicidio y, llegado el caso, ya cumplida la pena, decide optar a la presidencia de una hermandad o una cofradía.

Cambios y esencias

Sea como fuere, Francisco Polo, más allá de que haya cuestiones recogidas en el Código de Derecho Canónico, rechaza sin ambages este decreto. Lo hace dejando claro que «no tanto por el contenido del cambio como por el cambio en sí». Algo que justifica, según apostilla, porque «con cada cambio se pierde la historia, se pierde la esencia, se pierde todo, y porque se trata de normativas que no bajan al mundo de los cofrades».

A su juicio, esto no es más que un intento más por parte del Obispado de controlar a las cofradías y hermandades, dentro de una tendencia que, como indica, ya se inició en tiempos del anterior obispo. Un control que, en este caso, Munilla ha reforzado a través de la figura del consiliario, que ahora deberá avalar que la persona que se presenta para presidir una entidad se ajusta a lo que marca la normativa de la Diócesis.

Procesión y Encuentro del Martes Santo en el Grao / Levante-EMV

Cursos y mandatos

Ahora bien, éstos no son los únicos puntos que han levantado revuelo. De un lado, se apunta a la participación en programas de formación cristiana organizados por las juntas mayores. De otro, a la limitación del tiempo que alguien puede estar en las juntas directivas con dos mandatos seguidos como máximo para los presidentes, algo también muy contestado, ya no sólo porque no son pocas las cofradías y hermandades a lo largo y ancho de la Diócesis que van camino de tener presidentes vitalicios, también por aquellas otras asociaciones que cuentan con pocos cofrades y eso dificulta los relevos. Eso sí, el decreto recoge la posibilidad de recurrir a una dispensa escrita del obispo para «situaciones particulares razonables».

Estatutos

Francisco Polo, en cualquier caso, hace hincapié en que está bien poner orden, algo en lo que coinciden otros presidentes que incluso critican que haya cofradías que parecen más comparsas que asociaciones dedicadas al culto público en Semana Santa. No obstante, Polo hace alguna que otra matización: «No nos pueden decir ahora que tenemos que introducir estas cuestiones en nuestros estatutos cuando ya están aprobados por un obispo y el Derecho Canónico no ha cambiado. Es hacernos perder el tiempo y dinero con trámites, y la situación de muchas cofradías no es tan boyante», sostiene. Otra cosa es que fuera una orientación. Una observación a lo que incorpora otro argumento: «Hay que tener en cuenta que la religiosidad popular es lo que mantiene a las iglesias con gente y que también hay que adaptarse a la realidad de la calle, aunque, lógicamente, sin perder de vista que la esencia de las cofradías y hermandades es religiosa».

Elecciones

Su cofradía, de hecho, afirma que ya ha dejado claro al fiscal general de la Diócesis que no modificará sus estatutos, que fueron los primeros de Crevillent en registrarse ante el ministerio. Habrá que ver qué hacen el resto de cofradías y hermandades y, sobre todo, qué hacen los consiliarios con las líneas rojas. «Si se ponen duros con este decreto, seguro que hay elecciones en muchas cofradías», apunta uno de los presidentes desde el anonimato.

Suscríbete para seguir leyendo