El tribunal que condenó a Alfonso Grau ordena investigar a su exasesor por mentir en el juicio

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha dictado un auto complementario de la sentencia de la pieza A del caso Taula en la que condenó a cuatro años de cárcel a Alfonso Grau, el exvicealcalde de València y mano derecha de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, por malversación y cohecho en el pago de las campañas electorales de 2007 y 2011.

Los magistrados comunican en este nuevo auto, fechado el 31 de julio pero notificado hoy a las partes, que apoyan la petición de la Fiscalía Anticorrupción de deducir testimonio contra el asesor de Alfonso Grau, Jesús Gordillo, por mentir en el juicio de la pieza A del caso Taula, en el que declaró como testigo.

El testimonio de Gordillo era clave ya que, en un paréntesis de su trabajo como asesor de Alfonso Grau (con quien colaboró once años de 1999 a 2005 y de 2010 a 2015), trabajó en la consultora Laterne Product Council, responsable de la campaña electoral del PP en 2007, y fue quien entregó la documentación al diario Valencia Plaza y a la Fiscalía Anticorrupción que probaba la financiación irregular de los gastos electorales de Rita Barberá en el año que alcanzó su cielo electoral. El PP declaró haber gastado 150.000 euros en la campaña electoral de 2007 pero en realidad alcanzó los 2.583.731,98 euros. Gordillo también admitió en la fase de instrucción del caso Taula haber abonado en negro y en billetes de 500 euros diversos gastos electorales, por orden de Alfonso Grau.

Sin embargo en el juicio ofreció una versión rocambolesca que no convenció al tribunal, por la que ahora va a ser investigado. Gordillo cambió su declaración inicial porque aseguró que la hizo «presionado» por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y porque en aquella época estaba «en proceso de divorcio, medicado y «dormía tres horas al día».

Sobre la documentación que entregó en el juzgado y que implicaba al exvicealcalde en pagos en dinero negro de la campaña electoral, Gordillo aseguró que se la entregó "un hombre en una calle poco transitada para que la aportara a la Fiscalía. Me negué a entregar la documentación, pero me enseñó una foto de mis hijos pequeños y me vi obligado a hacerlo. Guardé dos días los papeles en mi casa, sin leerlos porque es delito, y se los entregué a una periodista». Una presión que ya había desaparecido, aseguró en el juicio, porque «mis hijos ya son mayores».

Gordillo también intentó exculpar en su declaración al exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá. Si en 2016 era Alfonso Grau quien le entregó 350.000 euros en billetes de 500 euros para pagar gastos electorales, durante el juicio aseguró que fue el empresario Vicente Saez Tormo, ya fallecido, quien entregó ese dinero a Alfonso Grau para «pagar unas facturas que había achacado a la campaña electoral de doña Rita Barberá».

Un nuevo relato de hechos que resultó increíble para los tres magistrados que juzgaron la pieza A del caso Taula. "El señor Gordillo hizo afirmaciones que cabe tachar de inciertas". Dehecho, al analizar su declaración en la vista oral y compararla con sus comparecencias en el Juzgado de Instrucción 18 los tres magistrados tuvieron claro qué versión creer. "Al analizar partes del testimonio de Jesús Gordillo relevantes para la determinación de otros hechos enjuiciados, se desprende que no dijo la verdad en el juicio y sí cuando declaró en fase de instrucción -donde ratificó la declaración prestada ante la Guardia Civil- cuando manifestó que la documentación que entregó se la dieron y cuando dijo que tomó dicha iniciativa bajo presión o amenaza", reflejaba la sentencia de la pieza A del caso Taula.

Por estas razones piden que se deduzca testimonio contra el exasesor Jesús Gordillo y que "se remita al Juzgado de València para que se procedsa a su reparto entre los Juzgados de Instrucción de esta ciudad, por existir razones para sostener que el señor Gordillo Jiménez de la Plata pudiera haber faltado a la verdad, a sabiendas, cuando prestó declaración ante este tribunal".