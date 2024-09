El choque migratorio de Abascal y Feijóo amenaza las cuentas de Mazón

La gobernabilidad de la Comunitat Valenciana se decide hoy en Madrid. Vox, a través de su dirección nacional, ya dejó caer durante en agosto que la ruptura de los gobiernos autonómicos —que también se decidió desde la capital de España—, el Consell entre ellos, no era gratuita, que se iba a convertir en un problema para los gobiernos del PP en minoría. Ayer, en el primer día de curso, el presidente del partido, Santiago Abascal, reincidió en la trascendencia de la cuestión migratoria y elevó el órdago. La estrategia de confrontación con el PP de Núñez Feijóo se va a escenificar en los territorios, y el gran argumento va a ser la crisis migratoria.

"Inmigración irregular"

«Estamos ante una invasión, mayoritariamente de carácter islamista. Esto no es inmigración irregular», aseguró Abascal tras reuirse con su equipo. Y el PP, «la gran estafa» de España, que finge ser oposición pero lo pacta todo con Sanchez, dijo, es también responsable de una «política migratoria suicida» y de ser responsables «de la ola de inseguridad, con okupación, cuchilladas, agresiones y el colapso del sistema sanitario».

En ese contexto, las comunidades tendrán que «cambiar radicalmente su política migratoria» si quieren contar con su apoyo externo para aprobar los presupuestos autonómicos. «Será muy difícil entendernos si pactan esa ley [de Extranjería] porque habrá repercusiones en las comunidades», advirtió. El PP debe demostrar que «ha aprendido la lección» y que «está dispuesto a cambiar radicalmente sus posiciones en política migratoria y de reparto de inmigrantes por todo el territorio», exige.

Para rematar: «Si no ha cambiado nada respecto a hace uno o dos meses», el PP tendrá que llamar a la puerta del PSOE y «llegar a un acuerdo con aquellos con los que comparte todas las agendas, la migratoria, la agenda 2030, la agenda de género, y no hace falta seguir».

Lo cierto es que las palabras de Abascal encontraron eco en la cámara autonómica. Los responsables valencianos de Vox se reafirman en lo que dice su líder y lo verbalizó su principal referente, la presidenta de las Corts, Llanos Massó, quien aseguró ayer en una entrevista en la Cadena SER que no era tanto por cumplir con «una orden nacional sino por principios».

«El tema de la inmigración es muy preocupante; si el PP decide mantener esa política migratoria de Sánchez, de la Agenda 2030, las políticas de género o no hace una apuesta clara y contundente del pancatalanismo no podremos apoyar esos presupuestos», justificó Massó secundando a Abascal al tiempo que destacó que van a hacer una "oposición contundente pero leal" y que no destrozarán "por destrozar". "No somos kamikazes", sentenció.

El PP no se mueve

También en el grupo popular en las Corts se remitieron a su dirigente estatal, en este caso, a la respuesta que dio Feijóo ayer mismo, quien no evitó el choque. «Nosotros no vamos a cambiar nuestra política de estado en materia de migración porque los señores de Vox se levanten un día y digan ‘oiga: lo que tenemos pactado, porque ya lo teníamos pactado, pues ahora no lo vamos a cumplir y vamos a echar la culpa al PP de la migración irregular’. Fíjense, el PSOE nos dice que somos xenófobos y Vox nos dice que somos cómplices de la migración irregular en nuestro país. Quizás es que estamos acertando», aseguró Feijóo en una entrevista radiofónica.

La amenaza de ayer no es del todo nueva. En agosto el dirigente nacional de Vox Jorge Buxadé ya situó la política migratoria como la gran bandera contra el PP, y los presupuestos autonómicos como el siguiente episodio de esa ruptura, desde entonces, el Consell ya asume el escenario de una hipotética prórroga presupuestaria. Lo reconocía hace unos días la portavoz del Consell, Ruth Merino, tras el último pleno. Y lo ha dejado claro también el jefe del Consell, que insiste en que, en todo caso, presentarán el proyecto de ley y emplaza a la oposición a negociar.

PSPV: Imposible llegar a acuerdos

Sin embargo, ni PSPV ni Compromís parecen por la labor señalando que es "imposible llegar acuerdos" con el Consell después de que haya aprobado medidas como la eliminación del Impuesto de Sucesiones, la ley de Concordia o la reducción del valenciano en las aulas. «No se nos puede pedir más», remarcó ayer el síndic socialista, José Muñoz, quien ahondó en esa «debilidad» de un Mazón en minoría, y del que pidió su comparecencia en una diputación permanente. «Veremos cómo gestiona el PP esta nueva situación, la debilidad es evidente», sentenció Muñoz. Los presupuestos se convertirán en la gran prueba de fuego.

