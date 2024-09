El Consell replica que no tiene ninguna oferta sobre la condonación de la deuda del Gobierno

La consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha asegurado este martes que el Ejecutivo autonómico no tiene "ninguna oferta" por parte del Gobierno para hablar sobre la condonación de la deuda de esta comunidad. "Eso fue un globo sonda que lanzó la ministra (de Hacienda, María Jesús Montero), que no ha cumplido los plazos para hablar del tema. Creo que son informaciones filtradas, interesadas. No hay ninguna oferta", ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, celebrado en la localidad alicantina de Santa Pola.

La portavoz del Consell, en todo caso, mantuvo la posición del Ejecutivo respecto a la cuestión de la financiación autonómica. "Nuestra prioridad es la reforma del modelo de financiación en el foro adecuado, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mientras no llegue, pedimos de forma urgente un fondo de nivelación", ha insistido. "Tenemos la impresión de que (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez ha metido la reforma del modelo de financiación en un cajón, a pesar de la situación excepcional que tiene la Comunitat Valenciana. Pedimos al Gobierno que se ponga a trabajar", ha agregado Merino.

Nombramientos

La portavoz se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha nombrado a Juan Antonio Pérez Sala como director general de Vivienda, después de la dimisión de Ana Isabel Caballer. Pérez era el número dos hasta la fecha de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha). Pérez, exconcejal del PP, es alicantino, como otro de los nombramientos que el Consell ha aprobado este martes. Se trata de Estefanía Martínez, que se convierte en la directora general de la Evha. De perfil técnico, Martínez es funcionaria de carrera y Técnico de Administración General especialista en Administración Local, Urbanismo y Medio Ambiente. Ha desempeñado responsabilidades en los Ayuntamientos de Elx y Aspe.

Martínez llega al cargo en sustitución de Ernesto Fernández Pardo, que a su vez se traslada a la dirección general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, en la conselleria de Miguel Barrachina. Fernández ocupa la responsabilidad de Agricultura, Agua y Pesca dentro de la dirección de los populares.