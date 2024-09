Lluvia mixta

La actualidad me ha hecho cambiar la columna que tenía prevista. Durante este lunes han tenido lugar precipitaciones en algunas zonas del sureste peninsular, las que llevaban una sequía más extrema en los últimos doce meses, con reducciones superiores al 50% respecto a la media. Por supuesto, muchos se han quedado sin nada y la mayoría lejos de lo que se necesita para compensar el déficit acumulado, pero me quiero detener más en la forma que en el fondo de estas lluvias. A veces pasa en septiembre que se dan precipitaciones tormentosas irregulares y caóticas en su distribución e intensidad, manteniendo las características de las lluvias típicamente estivales. No obstante, otras veces esas características se mezclan con las otoñales, porque también son más generales y ya no se quedan solo en el interior, sino que empiezan a darse en el litoral y el prelitoral, con la alimentación de un mar cálido como el Mediterráneo. Podemos considerarlas como lluvias mixtas. Gracias a la red de Avamet vemos como en Benassau, Penáguila, Fageca o el parque natural de la Font Roja, superan los 50 e incluso los 100 mm en pocas horas, y otros quedan entre 10 y 20, sin olvidar los que apenas llegan a sumar algo. El otoño climatológico acaba de empezar y ya veremos que nos depara porque se necesita mucha agua para suplir el déficit acumulado.