Demandante de vivienda social: "Llevo esperando 7 años y duermo con mis hijas en un colchón en el suelo del comedor"

Dolores Pisaborja y a sus dos hijas, de 3 y 6 años, se quedaron en la calle el pasado 15 de julio. El piso era (y es) propiedad de un fondo buitre que se negaba a firmar un nuevo alquiler social con la mujer. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) acudió a la ONU y consiguió paralizar el lanzamiento en dos ocasiones. A la tercera no hubo manera y la familia monoparental se vio en la calle. El piso está cerrado y vacío desde entonces. Lola y sus hijas pequeñas han pasado el verano en la habitación de un hostal, sin baño ni cocina. Esa es la solución de la Generalitat Valenciana ante familias que se ven en la calle por un desahucio y la ausencia de pisos sociales. La demanda de alquileres sociales se ha disparado en un año y medio al pasar de 13.356 personas en enero 2023 a las 55.070 en junio de 2024. Cuatro veces más. Y la lista de espera no para de crecer. Lola es una de esas personas que conforma la lista. Sin embargo, la mujer lleva en ese listado desde hace 7 años. Pero ni estando en la calle con sus niñas ha conseguido uno. Y es que el parque público no cuenta con pisos disponibles.

Lola y sus hijas, con las bolsas preparadas antes del desahucio. / J.M. López

"El sábado 31 de agosto se acabó el alojamiento 'de urgencia' en una pensión y pasamos a la fase 2: un albergue en Benicalap. No sé como nadie ve que un albergue no es lugar para dos niñas pequeñas. La pensión de Torrefiel nos pillaba lejos de casa de mis padres, donde veníamos a comer porque allí ni había cocina ni nada. Pero es que el albergue propuesto está a 40 minutos del colegio en autobús y ya nos han dicho que puede que estemos años esperando para acabar pagando por una habitación compartida, que parece que es la única opción que tenemos. Así que estamos durmiendo en casa de mis padres, donde son cinco personas para dos habitaciones. Como no ha espacio para nosotras, dormimos en un colchón en el suelo, en el comedor de la casa", explica la mujer, que teme que esta situación no cambie en demasiado tiempo. Y es que, a pesar de tener ingresos (cobra 900 euros de la Renta Valenciana de Inclusión) ni hay alquileres en el mercado libre que pueda pagar ni, aunque pudiera hacerlo, tiene opción alguna ya que ni las inmobiliarias ni los particulares alquilar a personas que cobren rentas mínimas. Sin nómina no hay alquiler, precios aparte.

Vanessa Samayra teme seguir los pasos de Lola. Ella tiene una niña de 5 años y un bebé de 8 meses, ingresa 1.200 euros por el Ingreso Mínimo Vital y vive en un piso propiedad de un fondo buitre, que también le niega un alquiler social mientras se tramita el procedimiento de desahucio de la familia. Ella es demandante de vivienda social desde 2019. "Ya tengo la carta de desahucio y no hay ninguna solución para mí. Tengo ingresos, pero quieren nóminas para un alquiler, no les sirve ni la RVI ni el IMV. ¿Y qué podemos hacer? ¿Dónde vamos si nos tiran a la calle?", pregunta. Carmen Mondéjar se hace exactamente la misma pregunta. Tiene 3 hijos (de 14, 11 y 2 años) y una fecha puesta en el calendario: 21 de enero de 2025. Ese es el día que está previsto que la desahucien de su casa y por ese motivo ha solicitado también una vivienda social, con la misma resolución que el resto. Silencio.

Mari Luz perdió su casa cuando se separó y su exmarido se negó a pagar su parte de la hipoteca. Llegó a un acuerdo de dación en pago y el banco se quedó con su vivienda así que ella se quedó sin deuda pero sin casa. Consiguió un alquiler social con la entidad bancaria para un piso en Xirivella donde viven desde entonces. Pero durante este tiempo, el banco le ha vendido la propiedad a un fondo buitre y éste se niega a renovar el alquiler social. "Le he dicho que yo puedo pagar hasta 500 euros pero no hay manera. Quieren que me vaya ¿y dónde voy? Soy pensionista y nadie me alquila sin una nómina y los alquileres aquí en Xirivella ya están por 800 euros", explica la mujer de 66 años, que cobra 900 euros al mes.

Desde la PAH recalcan, además, un perfil mayoritario en los demandantes de vivienda social. "Son aquellas personas que no tienen vivienda, que cobran aproximadamente entre 1.200 y 1.600 euros, pero que no figuran como un perfil de vulnerabilidad para el ayuntamiento y para servicios sociales. No entran dentro de los baremos que permiten las adjudicaciones y son personas vulnerables pero no se les reconoce como tal porque ingresan unos 1.300 euros de media pero no pueden hacer frente a un alquiler de 700 euros más los suministros. Hay muchas mujeres en ese perfil y algunas son mayores, jubilados y con pensiones", explican desde la PAH, que exigen soluciones y proponen medidas como el programa LlogAd ante una lista de demandantes de vivienda social que no para de crecer.