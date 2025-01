La lluvia complica la limpieza en garajes de la zona cero

En la denominada zona cero, los vecinos de los municipios afectados por la dana aseguran que el alma se encoge cuando llueve y ven como, de nuevo, el polvo se convierte en barro. Sin embargo, mientras planifican las labores de limpieza que tendrán que realizar de nuevo, vigilan el barranco. De allí vienen José Manuel y Lourdes, padre e hija, mientras regresan por la avenida Rambleta de Catarroja. "Hemos ido a ver cómo estaba el barranco. Ya nadie está tranquilo cuando llueve. Siempre hemos deseado que llueva arriba, porque es bueno para los campos y para los embalses, pero ahora pensamos justo lo contrario: que llueva aquí y que se vaya a l'Albufera", explica José Manuel, un hombre recién jubilado, tras recordar cómo esa misma avenida eran campos de cultivo cuando él era pequeño. Padre e hija han salido a dar una vuelta el primer día del año, como tantos otros vecinos. No es día de limpieza para la mayoría de residentes. Sí lo es para un ejército incansable y enfrascado en unas labores de limpieza para las que no hay días festivos. Ni nacionales, ni autonómicos, ni locales.

Limpieza de calles en Catarroja, ayer 1 de enero de 2025. / Miguel Ángel Montesinos

La lluvia sirve para localizar las alcantarillas que siguen atascadas. Es la única manera de hacerlo para abordar su limpieza posterior que pasa por echar más agua para reblandecer el lodo y extraerlo con la maquinaria adecuada. Sin embargo, el agua acumulada en determinadas zonas y calles filtra en garajes con goteras, lo que complica unas labores de limpieza que para los vecinos van "demasiado lentas" a pesar de agradecer el trabajo y esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que sigue al pie del cañón. Las siete empresas contratadas por la Diputació de València (a pesar de no ser su competencia) para hacer frente a la limpieza de los garajes con más de un sótano continúan con la planificación programada aunque más de la mitad no trabaja los fines de semana, algo que indigna a unos vecinos que aún ven muy lejana su vuelta a la normalidad.

Y es que tener el garaje limpio no significa poder hacer uso de él. "El garaje de mi finca está limpio de lodo, pero aún falta desinfectar y como las puertas tampoco van no lo podemos usar. Esa es la realidad que vivimos. Así que los coches están en la calle, el polvo se convierte en barro en cuanto llueve y todo está hecho un desastre. Fincas sin ascensor, calles sin luz y sin semáforos y garajes con humedades y sin poderlos utilizar. Un caos total", explica Gloria, de 50 años, que ha salido a pasear con su padre, Salvi, el primer día del año y que agradece no vivir la situación de su hermano "con niños pequeños y viviendo en un quinto con el ascensor estropeado".

Limpieza en garajes, ayer 1 de enero. / Miguel Ángel Montesinos

En las redes sociales y en la calle

En las redes sociales, los vecinos publican vídeos e imágenes de garajes con filtraciones de agua tras las lluvias de la última noche del 2024, mientras el primer día del 2025 consultan las previsiones meteorológicas en una zona que, dos meses después de la tragedia, sigue muy lejos de ser lo que era. "No se puede negar que hay psicosis con este tema. Se pone a llover y piensas, más agua no, por favor", explica Tamara., de 35 años y vecina de Albal. Para Rosa, de 29 años, y José, de 61, las alcantarillas taponadas son uno de los principales problemas de las localidades afectadas. "Cada vez que llueve, la situación empeora. Todo se convierte en barro, de nuevo, y el agua no sirve para limpiar ni para oxigenar. Bajar a pasear es desolador, y quedarse en casa, también", aseguran.

Limpieza de alcantarillas en Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

Elvira y Pepe, de 79 años, explican que por más que uno limpie "nada está limpio" y lametan la falta de unas ayudas "que son imprescindibles para personas como nosotros, que solo tenemos nuestra pensión" y que, sin embargo, "no llegan". "Nosotros hemos perdido muchísimas cosas. Cuando llegue le buen tiempo no se qué me pondré porque he perdido toda la ropa. Tenemos sillas porque nos las dieron unos voluntarios porque, si no, ni sentarnos podríamos", explican. Y de nuevo el agradecimiento a un voluntariado "que nos ayudó en lo material y nos alivió en lo espiritual porque si no es por ellos nos hubiéramos muerto de asco, de hambre, de frío o de pena".