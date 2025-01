Mazón despide el año de la dana pidiendo "lealtad" política y más financiación para la reconstrucción

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, despidió 2024, el año de la dana, con una llamada a la "lealtad" política para la reconstrucción de Valencia. El discurso de fin de año del jefe del Consell estuvo inevitablemente marcado por el fatídico 29 de octubre, cuando al menos 223 personas murieron por la riada. Además de mandar un mensaje de respaldo a las víctimas, pidió "extraer lecciones" de la tragedia y "hacer cambios" en los sistemas de prevención ante emergencias, aunque de nuevo sin admitir errores propios. Mazón no se salió de la línea argumental fijada desde la catástrofe, manteniendo la presión sobre un Gobierno central a quien reclamó "ayudas directas y efectivas" y una reforma del sistema de financiación, cuya necesidad se multiplica ahora por las necesidades financieras que plantea la recuperación.

Las palabras del president, cuyo futuro político depende de la reconstrucción, volvieron a centrarse en el futuro. Desde el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, Mazón prometió que su gobierno será "ambicioso", "rápido" y "eficiente" en esos trabajos para recuperar una cierta normalidad en la zona cero. Y para ello, reclamó al resto de fuerzas políticas e instituciones "lealtad y colaboración". "Debemos estar a la altura porque no caben discrepancias en torno a lo único que es imperativo recordar: que nos levantemos unidos y recuperemos Valencia", subrayó.

"Lecciones" ante una "confianza herida"

Aunque volvió a esquivar la autocrítica, sí que señaló que "nos equivocaremos si de esta tragedia no extraemos lecciones para mejorar y fortalecer nuestras capacidades para prevenir, proteger y ayudar cuando se produce una emergencia". "Debemos hacer cambios", sentenció el popular, que indicó que la "obligación" de su Ejecutivo es "ser ambicioso y replantear sistemas de alerta y respuesta", así como "poner en marcha infraestructuras hidrológicas eficientes que nos salvaguarden de las amenazas".

El jefe del Consell exhibió el esfuerzo realizado por la Generalitat en esas labores de recuperación y prometió "seguir trabajando sin descanso" por esas víctimas y damnificados, a quienes envió un mensaje de apoyo: "No estáis solos". Asimismo, el popular reconoció que la dana "no sólo" deja pérdidas humanas "sino también heridas emocionales y de confianza" en la ciudadanía.

Ante este escenario, prometió "rapidez" para "reconstruir vidas" y avanzó que seguirá siendo "exigente" para que las ayudas "sean directas y efectivas", en clara alusión al Gobierno central, a quien el president viene criticando por las condiciones de algunas de las partidas activadas para los afectados.

La financiación, más urgente

No faltó un tema habitual de todo jefe del Consell en estos discursos de cierre de año: la reivindicación de la reforma del sistema de financiación autonómica. Según defendió Mazón, esta es ahora más necesaria que nunca por el esfuerzo económico que exige la recuperación de la dana. "No podemos admitir más remiendos y no lo consentiremos, mucho menos en un momento como el actual".

Así, tras recordar que la valenciana es la "peor tratada" por este mecanismo, avanzó que seguirá "reclamando" esa reforma integral del modelo, cuyas "prórrogas" tachó de "inaceptables". También incluyó en esta lista de reivindicaciones la batalla hídrica en Alicante y el apoyo al sector azulejero en Castellón.