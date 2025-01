Chalecos «posdana» agotados previa llegada de los Reyes Magos

No puedo con los polares y chalecos de operarios ‘fosfis’ que muchos políticos llevan desde la dana de Valencia. Es un outfit de lo más bolivariano que representa a todas esas artimañas en la imagen y comunicación no verbal del ámbito. Imagino que será cosa de los asesores, quizá basándose en libretos de ‘seducción’ para dummies y con Volodomir Zelenski como máximo exponente, con esas sudaderas verdes en sus viajes oficiales. En el caso que nos ocupa, no es más que un instrumento más de chapa y pintura para dar sensación de que se hace algo más que ese día 29 de octubre, cuando había más corbatas y zapatos de tacón que botas de agua en gabinetes de crisis.

Hace unos días hice un recorrido por la zona media y alta del barranco de Poyo, entre las localidades de Loriguilla y Chiva, y fue realmente sangrante. Es tremendo ver cómo ha cambiado el paisaje natural y urbano por aquella avenida de agua y lodo que fue monstruosa. El suelo del barranco está liso como si hubiera pasado una apisonadora, los puentes destruidos y en sus lindes la tierra aún se desprende rota a colmillazos, que se han tragado numerosas carreteras.

Aún hoy, no podemos dar un paso atrás en la gestión posdana, hay muchísimo trabajo por hacer a nivel material y seguro que personal. Chiva, por ejemplo, está pasando de puntillas en las noticias y el estado del pueblo en muchos casos es dramático, no hace falta callejear mucho para que se te encoja el alma. Hay infinidad de casas sin puertas, es más, sin paredes, dejando a la vista las estancias que hace no mucho protegían la intimidad de sus vecinos.

Para este año tenemos que exigir una buena gestión en la recuperación, que quienes mandan hablen y se entiendan, entre ellos y con el pueblo, y que se invierta en prevención o planificación, en reforzar el llamado ‘nowcasting’. En situaciones de catástrofe tiene que haber más profesionales y con mejores medios para anticipar, en la medida de lo posible, los efectos a corto plazo. En este caso ya tenían herramientas, aunque muchas fueron desaprovechadas, pero hay que mejorarlas. Necesitamos que la AEMET haga mucho más accesibles los datos de sus estaciones y que la Confederación Hidrográfica del Júcar tenga más sensores de caudal en ríos y barrancos, y que los datos estén en una web accesible, que se invierta en el pronóstico de avenidas y no solo en la observación.

Esto creo que no es mucho pedir, la inversión sería ínfima comparada con los presupuestos que año a año se manejan. Solo hay que querer.