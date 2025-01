Los Reyes Magos traen nubes pero sin lluvia

Oro, incienso, mirra... y nubes, pero sin lluvias. Este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana de Reyes que hace la Agencia Estatal de Meteorología para la Comunitat Valenciana. Mientras el paso de un frente atlántico amenaza con pasar bajo el agua las cabalgatas reales de la mayoría de municipios del oeste peninsular, en territorio valenciano sus majestades de oriente lo más probable es que se paseen bajo un cielo encapotado y con temperaturas no demasiado frías, con una probabilidad de lluvia muy baja en la mayoría de ciudades y municipios del litoral mientras que en las comarcas de interior las probabilidades de que llueva durante la cabalgata son más altas, pero en forma de chubascos dispersos.

Llegada del año pasado de los Reyes Magos a València. / Eduardo Manzana/ Europa Press

Para hoy viernes la Aemet destaca un aumento de nubosidad por la tarde, así como el aumento de las temperaturas máximas, que en el litoral valenciano y alicantino rozarán los 20 °C, mientras que en Castellón rondarán los 17 °C.

Cielos poco nubosos

Para mañana sábado predominarán los cielos poco nubosos, tendiendo a despejado el mediodía. La nubosidad hará que las temperaturas mínimas remonten ligeramente, pues en la costa valenciana y alicantina no bajarán de los 9 o 10 °C, siendo un poco más frías en el litoral castellonense (5 °C), mientras que las máximas diurnas se mantendrán cambios.

El domingo, la víspera de Reyes, continuarán los cielos poco nubosos, aumentando a nuboso durante la tarde, con chubascos dispersos, principalmente en el interior. La probabilidad de que la lluvia haga acto de presencia durante la tarde noche y agüe la fiesta de la cabalgata de Reyes es muy baja en todo el litoral de la Comunitat Valenciana, pues en València ciudad es del 25 %, de un 10 % en Castelló de la Plana y de un 15 % en Alicante.

Predicción del tiempo que hace la Aemet para este fin de semana en València ciudad. / Aemet

En el interior el riesgo de que los chubascos pasen por agua el desfile real es más significativo, pues en Requena la probabilidad de que llueva el domingo por la tarde es del 70 % y del 50 % en Morella. Las temperaturas, con pocos cambios según la Aemet. Máximas de 17 °C en el litoral de Castellón y Alicante y de 19 °C en València, mientras que las mínimas estarán entre los 8 y los 10 grados.

Lunes de Reyes con máximas de 20 ºC

El lunes 6 de enero, festivo por ser el día de Reyes, amanecerá con el cielo nuboso con tendencia a abrirse claros durante la tarde. Según la Aemet, son probables lluvias débiles en el norte de Castellón mientras que en el resto del territorio no se esperan precipitaciones. Las temperaturas subirán en el litoral, con máximas alrededor de los 20 °C y caerán en el interior, donde no pasarán de los 12 °C. El viento no deslucirá el día festivo salvo en el interior norte de Castellón, donde se esperan rachas muy fuertes a últimas horas.