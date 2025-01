Presupuestos de hasta 4.500 euros por puerta para arreglar el ascensor

Los vecinos de los principales muncipios afectados por la dana están condenados a subir y bajar escaleras. Si tienen suerte y se encuentran bien físicamente sufrirán las molestias de quien viven en un cuarto o quinto piso sin ascensor. Quien tenga niños pequeños o cuando haya que hacer la compra estudiarán bien cómo optimizar al máximo cada viaje. Quien tenga la movilidad reducida está atrapado en su casa. Confinamiento obligado. Hay quien lleva dos meses sin pisar la calle. Y lo que les queda.

Los ascensores de la denominada zona cero está precintados. Desde la patronal valenciana de los ascensores (Ascencoval) estimaron en 10.000 los elevadores dañados tras las crecidas del río Magro y del barranco del Poyo . A principios de diciembre se estimó que más de 6.000 elevadores seguían sin funcionar, una cifra que se mantiene ya que las reparaciones más complicadas implican un mayor coste de dinero que deben asumir unos vecinos que acumulan derramadas y gastos.

Y es que en teoría, el Consorcio de Compensación de Seguros se hará cargo del coste de la reparación de los ascensores, pero la realidad es que las comunidades de propietarios deben «adelantar» el dinero si quieren dejar de subir y bajar escaleras. Y ese es precisamente el problema: Adelantar un dinero que asciende hasta los 50.000 euros porque muchas de las empresas no están realizando presupuestos de reparación de máquinas, sino de sustitución de ascensores. Y los miles de euros se disparan.

Ascensor averiado en una finca de Catarroja. / Miguel Ángel Montesinos

Así lo aseguaran los vecinos de la zona como Juan Carlos Moreno o Pilar Ródenas, de Catarroja, quienes explican cómo su finca sigue sin ascensor ante un presupuesto de 37.000 euros que deben afrontar 8 vecinos y supone un desembolso por puerta de 4.625 euros. «Nosotros damos gracias porque nuestra vivienda no ha sufrido daños. No tenemos ascensor ni lo vamos a tener porque la derrama es demasiada y no nos viene nada bien pagar ahora más de 4.600 euros para arreglar el ascensor.También es cierto que nosotros somos los más mayores de la finca y estamos bien.El resto son jóvenes así que hemos decidido esperar a que nos indemnice el Consorcio de Seguros», explica el matrimonio.

Sin embargo, desde el colegio de Administradores de Fincas aseguran que el Consorcio de Compensación de Seguros hace referencia al pago de la reparación de los ascensores y ante esta tragedia, y los graves daños ocasionados, «las empresas realizan presupuestos de sustitución íntegra del ascensor por motivos de seguridad.No se trata de reparar la máquina, sino de sustituir el ascensor y ahí hablamos de presupuestos de 50.000 euros, no de los 10.000 o 15.000 euros que prevé el consorcio porque los acensores se fabrican a medida, según particularidades. No hablamos de producción en cadena».

Hasta 60.000 euros

Tras la tragedia, desde la patronal de ascensores estimaban un coste de reparación que oscilaba entre los 1.000 y los 60.000 euros. Por ello, las fincas con los daños más graves o que implican una sustitución completa de la máquina siguen (y seguirán) sin ascensor un largo tiempo. Ese es el caso de la finca de Gloria S., cuya comunidad de propietarios cuenta con un presupuesto de reparación de 30.000 euros a repartir entre 8 vecinos; o de Marta L., que aún con un presupuesto de 23.000 euros asegura que «pagar casi 4.000 euros me viene fatal porque somos pocos vecinos».