Carmen Grau Vila, experta en catástrofes: "Es básico integrar a los pueblos y su gente en la reconstrucción"

Carmen Vila Grau es investigadora en el centro de reconstrucción y gestión de catástrofes de la universidad de Waseda (Japón). Decidió dedicarse a buscar soluciones a las tragedias cuando, con doce años, una riada inundó su pueblo (Tavernes de la Valldigna) y la tuvieron que evacuar. Dice que aquello se le quedó grabado. Ha actuado en Fukushima, en zonas volcánicas, tsunamis y riadas. Durante años ha observado el proceso de reconstrucción en ciudades y pequeños pueblos arrasados por la fuerza del agua.

Las catástrofes -como la historia- se repiten. Y por eso Vila ha decidido integrarse en el recién creado Observatorio Valenciano de Resiliencia Climática y Gestión de la dana (Rescli), una asociación civil formada por expertos que quieren "incidir en las políticas de reconstrucción para que estén basadas en criterios científicos". Vila ha ayudado en catástrofes de Asia, Norteamérica y América Latina. Ahora quiere hacer lo propio en su tierra.

Japón es un país con una gran memoria colectiva de las catástrofes, por eso cuenta con este centro de investigación. Esa es una de las razones de ser del Observatorio, la necesidad de que exista en una situación como esta. "En los próximos años nos jugamos el futuro de la Comunitat. Es importantísimo que la reconstrucción se haga bien, por eso queremos ayudar transmitiendo nuestro conocimiento científico a la sociedad", cuenta. Lo harán mediante una página web en la que colgarán documentos científicos e informes elaborados por expertos, aunque también tienen como objetivo poder actuar en el terreno.

Carmen Grau Vila. / Ced

Contar con los pueblos

"A vora del riu, no faces niu". Es una frase que Vila Grau escuchó de un familiar y que decidió usar para una de sus muchas investigaciones. Porque algo esencial para la reconstrucción tras una catástrofe es eso, la sabiduría colectiva. "Los expertos saben mucho, pero también las personas afectadas y gente de los pueblos. Hay que escucharlas. Ellos van a ser necesarios para la reconstrucción y su experiencia cuenta, y mucho. Mi tío sabía que no había que construir allí donde se construyó, es muy importante escuchar estas voces también", explica.

Esa memoria colectiva es la que Vila cree que hay que recuperar y fomentar. "De pequeños hemos escuchado en casa historias de las riadas, pero nunca nos han contado nada en el colegio ni hemos hecho un simulacro para saber cómo actuar. En Valencia vivimos de espaldas a la naturaleza y al territorio. Eso debe cambiar", explica.

Evidentemente es importante hacer un plan de reconstrucción en base a criterios técnicos de distintos expertos; "hacen falta geógrafos, ambientólogos, urbanistas, arquitectos, economistas... hay que tener en cuenta que tiene que reconstruirse toda la zona cero. No nos queda otra que desplazar a gente de determinadas zonas para que en el futuro no volvamos a sufrir esto", cuenta.

Sin embargo, un aspecto clave es contar con el pueblo. "La reconstrucción se hace desde abajo, en los pueblos. La Generalitat puede guiar, pero si no integran a los municipios no va a funcionar. Hay que hablar con alcaldes y con líderes locales", reivindica Grau Vila.

Muertes evitables y bulos

Carmen Vila también se ha dedicado a analizar qué se ha hecho mal y qué se puede mejorar en la gestión de la tragedia, algo muy importante para que no se vuelva a repetir. "Ha habido muchas muertes evitables. Todas las personas que han muerto en sus coches o en garajes podrían haberse salvado si hubiéramos estado bien preparado", explica.

Otra de las claves de gestionar una emergencia -si no la más importante- es la comunicación. Este es otro error que detectó Vila y que cree que se debería mejorar en un futuro. "La situación se vuelve mucho más difícil si no hay canales de comunicación claros con la gente y los medios de comunicación. Lo primero que necesitan los afectados en una emergencia es información, y la adminstración ha de ser muy rápida para dársela porque si no tomarán la primera que les venga, y eso da alas a los bulos y falsas informaciones", cuenta. Por otro lado critica que "es increíble que en ningún momento de la emergencia hubiera un portavoz ni se hicieran ruedas de prensa recurrentes".

Evidencia científica para mitigar el desastre

El cambio climático ya es una realidad, y Vila explica que la ciudanía debería acostumbrarse a este tipo de fenómenos. Eso sí, son mitigables. "Hay que aceptar la situación climática en la que vivimos y también conocer nuestro territorio, los barrancos y las riadas del pasdo, pero si se hace una buena gestión y prevención se pueden salvar muchas vidas y evitar grandes pérdidas económicas", asegura.

Para hacerlo explica que hay que llevar a cabo varias acciones, como tener los barrancos limpios o enseñar en las escuelas sobre esta realidad. "En el instituto hemos capacitado a profesores y voluntarios de protección civil en Japón porque es algo que se toman muy enserio", explica.

La reconstrucción, en lo que nos jugamos mucho "no es volver a lo de antes". "En Fukushima vimos cómo el gobierno tuvo que indemnizar a todas las familias que vivían cerca de la costa y cambiar el plan urbanístico en esas zonas. Ahora los edificios son comerciales o parkings, pero no vive nadia. Es muy costoso, pero no te queda otra que hacer eso para garantizar tu futuro", concluye. En resumen, no podemos volver al estado previo al desastre, hay que construir algo mejor.

Suscríbete para seguir leyendo