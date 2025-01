La comisión de la dana se verá por internet pero no estará la oposición

La denominada Comisión no permanente para la Recuperación de las Zonas Afectadas por la Dana de 2024, constituida en el seno del Ayuntamiento de València, arrancará mañana martes en la sala de comisiones del edificio consistorial con ausencias políticas notables pero con acceso al público vía internet ya que las comparecencias de todas las personalidades citadas serán retransmitidas por «streaming». Los concejales de la oposición, tanto de Compromís como de PSPV, no participarán en esta comisión «porque no servirá para depurar responsabilidades políticas ni tampoco investigará cómo se gestionaron las horas más críticas de la riada, en las pedanías de València», tal como señalaron fuentes de ambos grupos municipales a Levante-EMV. «Hay demasiados interrogantes abiertos y la alcaldesa María José Catalá no ha querido darles respuesta», lamentan estas fuentes.

En esta primera jornada de trabajo, las comparecencias se centrarán en abordar la recuperación de las pedanías afectadas, tal como reza el plan de trabajo de la comisión aprobado por el gobierno municipal, formado por PP y Vox. La primera de las tres sesiones de este mes, prevista para mañana 7 de enero, recabará el testimonio de expertos, fundamentalmente funcionarios del Ayuntamiento de València. Por la mañana, desde las 9,30 horas, se ha citado a Enrique Chisbert Cuenca (Jefe de Bomberos de València), Pablo Sapiña Ferrer ( (Jefe de la Oficina Técnica de Planificación), ◦Antonio Mollá (jefe del servicio municipal de limpieza) y José María Yubero (Gerente Mercavalencia). Además, estarán José María Lozano Velasco, componente del Consell Valencià de Cultura y catedrático de la UPV; y Nieves Dios Ibáñez, presidenta de Cruz Roja en la C. Valenciana.

Por la tarde, se ha llamado, desde las 17 horas, a representantes de entidades y asociaciones. Así están citadas Clara Estrela Segrelles ( Jefa de Servicio en la Dirección Técnica de la CHJ), Enrique Chirivella (en calidad de autónomo de la pedanía de La Torre), Isabel Tortajada Veintimilla (Directora del centro de San Juan de Dios) y María José Broseta Serrano, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València. Los expertos dispondrán de 20 minutos para realizar su exposición y se citará a cada interviniente con un intervalo de 45 minutos. Además, habrá un turno de 3 minutos por grupo político donde solo intervendrán Vox y PP, por ese orden. Ahí, los concejales podrán preguntar a los comparecientes o pedirles las aclaraciones que consideren oportunas. Y cada experto, podrá terminar con una exposición final de 5 minutos.

En cuanto a las sesiones vespertinas, cada representante dispondrá de 7 minutos y se llamarán a las distintas personalidades con intervalos de media hora. También habrá un minuto para que Vox y PP puedan preguntar, y se cerrará la intervención con 3 minutos más para que cada compareciente realice sus conclusiones.

Esta comisión de la dana se celebrará en la sala de comisiones del edificio consistorial y se retransmitirá en streaming, «por tanto será abierta al público, como los plenos del ayuntamiento», subrayan fuentes municipales. Las intervenciones de cada ponente serán recogidas mediante vídeo-acta, grabadas, para ser aportadas al trabajo final de conclusiones. La presidenta de la comisión, por delegación de la alcaldesa María José Catalá, es la teniente de alcalde María José Ferrer y el secretario que velará por la legalidad de todo el proceso será Hilario Llavador. Lo dicho, solo habrá concejales de PP y Vox, la izquierda no participará de esta comisión de reconstrucción del 29-O.