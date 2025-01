Mazón desoye a Vox y llevará los presupuestos a las Corts sin negociarlos con su exsocio

Comienza el periodo decisivo para que la Generalitat disponga de nuevos presupuestos para 2025 tras prorrogarse los de 2024. Enero ha quedado marcado como el mes clave tanto para la presentación de las cuentas como para su negociación con los grupos parlamentarios, tal y como lo señaló en la última rueda de prensa del año la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, y confirmaron fuentes del grupo parlamentario del PPCV en las Corts, que tendrán que pilotar las conversaciones en la cámara autonómica.

Así, según expresan fuentes de los populares valencianos, el Consell presentará primero el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2025 ante las Corts y después abrirá la ronda de contactos con la oposición en busca de los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Puede parecer el proceso lógico, el que habitualmente se sigue, pero la cronología prevista por el gobierno de Carlos Mazón ignora uno de los requisitos fijados por Vox, que exigió negociar por adelantado las cuentas con el Ejecutivo autonómico.

"Eso fue antes de la dana", señalan desde la cúpula del PP en la Comunitat Valenciana, que minimizan ahora esa condición impuesta por los voxistas a inicios de octubre. En este sentido, entienden que el escenario ha cambiado tras la catastrófica riada, que hace más necesaria la aprobación de unas nuevas cuentas para atender la recuperación de las zonas dañadas y el despliegue de ayudas a los afectados para no depender de ampliaciones de crédito de transferencias que lleguen desde el Estado.

Sin embargo, fuentes de Vox en la Comunitat Valenciana aseguran que su postura sigue inalterable pese a la nueva coyuntura: "Vox puso unas condiciones y las mantiene", apuntan en referencia a la exigencia de negociar "un borrador y no un proyecto de ley" que verbalizó en octubre el síndic voxista, José María Llanos. La reclamación de tener voz en la elaboración de las cuentas se suma al otro gran caballo de batalla del partido de Santiago Abascal, la inmigración.

Como hace 35 años

Cabe recordar que Vox mantiene suspendidas desde diciembre las negociaciones presupuestarias en todas las autonomías del PP donde los populares necesitan sus votos, como en la Comunitat Valenciana. Un hecho que ha abocado a los seis gobiernos autonómicos en esta coyuntura a iniciar el año con sus cuentas de 2024 prorrogadas, incluida la Generalitat, algo que no ocurría en tierras valencianas desde 1989, con Joan Lerma al frente del Consell cuando se aprobaron las cuentas con casi medio año de retraso.

La vicepresidenta Camarero y el conseller Martínez Mus, en una rueda de prensa tras el Consell. / Kai Försterling/EFE

Pese al nuevo órdago lanzado desde Madrid, los voxistas siguen siendo el único aliado viable en las Corts para el PP, que con 40 diputados necesita de el respaldo de al menos uno de los grupos de la oposición para sacar adelante unos nuevos presupuestos. Máxime en la situación política actual, en la que la gestión de la dana y el papel del propio president durante la emergencia han hecho más evidente si cabe la distancia entre bloques ideológicos.

Reproches de la izquierda

Con todo, los populares son optimistas de cara a esa ronda de negociaciones con la oposición, que el propio Mazón anunció que tendrá lugar tras el periodo vacacional, y dicen no cerrarse sólo al apoyo de Vox. "No me imagino a ningún partido votando en contra de los presupuestos de la reconstrucción", remarca un alto cargo del PPCV en un intento de elevar la presión sobre la izquierda.

En cualquier caso, de momento nadie ha llamado a nadie para abrir el diálogo, según confirman los cuatro grupos de las Corts. La líder del PSPV, Diana Morant, reprochó la pasada semana a Mazón que no haya descolgado todavía el teléfono en busca de apoyos a sus cuentas, si bien mantuvo la puerta abierta a poder votar a favor si el proyecto de presupuestos "cumple con las necesidades de los afectados".

También Compromís, que ha plantado a Mazón en las anteriores rondas con los portavoces de los grupos, ha cuestionado la actitud del president para aprobar las cuentas. La síndica adjunta de los valencianistas, Isaura Navarro, criticó hace escasos días que el gobierno valenciano sea "incapaz de presentar las cuentas", un paso que consideró necesario para poder negociar con el Consell.

