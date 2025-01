Hasta 15 días de espera para conseguir una cita con el médico en pleno pico de gripe

Conseguir cita con el médico de familia es una misión "casi imposible" en muchos centros de salud de la Comunitat Valenciana. La agenda de los médicos está llena en muchos de los ambulatorios, con una media de 15 días de espera, según la consulta realizada por Levante-EMV en más de 20 centros de salud de diferentes comarcas. Los hay incluso que no tienen la posibilidad de solicitar una consulta a través de la aplicación GVASalud. La espera es menor para pedir una cita de Pediatría, donde la demora no supera los cinco días en los mismos puntos.

Desigualdad entre centros

Sin embargo, hay diferencias entre ambulatorios. Por ejemplo, en el de Campamento de Paterna, hay citas para el día siguiente; o en Enguera, para el mismo día. En el de Plaza Nàpols i Sicilia de València ciudad, la primera fecha disponible es para el 10 de enero, en solo tres días; igual que en el de Russafa. Pero no es lo habitual. En el de Guillem de Castro, el paciente debe esperar hasta 13 días (la primera visita es el día 20); en Port de Sagunt, dos semanas, hasta el 21 de enero; en Benetússer, un día más; y en Alzira II, un centro con problemas de personal como denunciaba ayer CSIF, la espera se alarga hasta el 4 de febrero, prácticamente un mes. Además, hay algunos sin posibilidad de pedir cita, como ocurre en los centros de salud de Mislata o el de Torrent II.

En este último, la espera es diferente dependiendo del médico de familia asignado, como explicaban dos pacientes ayer a este periódico. Una de ellas podía obtener una cita el día 24 de enero, es decir, en 17 días; mientras que la otra, no tenía habilitada la opción para obtener ninguna. "Cuando a veces me ha pasado esto -, relata la primera-, me ha tocado llamar por teléfono o acudir al mostrador para conseguir una cita antes, aunque no siempre he tenido suerte".

Por el momento, esta falta de citas médicas no se ha trasladado a los servicios de Urgencias de los hospitales. Según fuentes de CSIF, el único con un «cierto colapso» es el Clínico de València, donde desde el lunes no se están pudiendo producir nuevos ingresos en planta. Desde el departamento, justifican que es una situación habitual por esas fechas porque «las patologías respiratorias se acentúan y se producen descompensaciones en las patologías de personas mayores».

Un fenómeno repetitivo en enero

La primera quincena del mes de enero suele ser una época de repunte del número de pacientes en los centros de salud y hospitales porque se alinean tres cuestiones. En primer lugar, el fin de las vacaciones de Navidad, dos semanas de reiteradas reuniones familiares o de amigos, que propician la transmisión de los virus respiratorios. En segundo lugar, las temperaturas más gélidas de principios de año, aunque este año se mantendrán por encima de los valores habituales hasta el próximo lunes. Y, por último, el regreso a la rutina tras las fiestas. El personal sanitario ha alertado, reiteradamente, sobre el descenso de la concurrencia de pacientes en Urgencias durante los días festivos. Esta circunstancia, unida a la reducción del horario de atención en Atención Primaria durante las últimas dos semanas, convierte el 7 de enero en el día propicio para querer pedir cita con el médico de cabecera.

La circunstancia se produce año tras año; igual que en verano, aunque entonces es por el periodo de vacaciones del personal sanitario. La subdirectora general de Prevención y Formación de la Salud, Mara Garcés, estimaba para principios del mes de enero el pico de incidencia de la gripe, la covid y el virus sincitial. "La curva se dispara a partir de la semana 50 del año hasta alcanzar su punto álgido en enero", explicaba a Levante-EMV hace un par de semanas.

En esa fecha, la incidencia subió 188,3 puntos hasta alcanzar los 962,1, aunque la actual se sitúa en 877,3 con los casos más graves al alza. La próxima actualización del informe Sivira, prevista para este miércoles, determinará si se ha superado el pico o las fiestas traen un nuevo repunte.