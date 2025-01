Gan Pampols pide tiempo para la reconstrucción: "Lo que me he encontrado es complejo. No esperen milagros"

El Consell espera poder dar por finalizada la emergencia por la dana a finales de febrero y entonces, cuando habrán pasado en torno a cuatro meses de la riada, poder iniciar la reconstrucción. Así lo ha concretado este miércoles el vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, quien ha pedido "paciencia" a los afectados por la catástrofe ante unas labores que, ha admitido, son "complejas" y de una dificultad que "va creciendo" conforme se va explorando el territorio y sus necesidades.

"No esperen milagros, porque en esto no existen. Pido lo único que no tienen las personas que sufren esta situación, que es paciencia. Estos planes no tienen una plasmación inmediata sobre el terreno. No van a aparecer de la noche a la mañana edificaciones, ni nuevos tendidos ni elementos de retención o de control de avenidas, ni aparece de la nada una nueva fábrica", ha avisado.

En la que ha sido su primera comparecencia tras un pleno del Consell, Gan Pampols ha detallado también que la desescalada podría arrancar en algunos municipios la próxima semana, siempre que no haya imprevistos. Según el vicepresidente, los indicadores que permiten decidir cuándo se pasa del nivel 2 de emergencia al 1 se podrían dar a conocer "probablemente" también la próxima semana. Estos datos, ha precisado, tienen que ver con las afecciones principales, la seguridad, el acceso a los servicios básicos, la educación o la sanidad.

Así, según Gan Pampols, la desescalada se producirá "progresivamente, no en todos los sitios a la vez", para "avanzar" en el proceso de recuperación tras las inundaciones de hace dos meses. Al respecto, ha confiado en que los avances en este proceso "no durará mucho". En cualquier caso, el militar retirado ha garantizado que "en ningún caso" la bajada a nivel 1 de emergencia conlleva la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las zonas afectadas, que podrá seguir desplegada "mientras tenga tareas propias". "Pueden seguir, por supuesto", ha remarcado.

Plan en tres fases

Gan Pampols ha explicado el decreto aprobado este miércoles por el Consell y que fija los "términos de referencia" para la elaboración, impulso, seguimiento y control del plan de recuperación económica y social. Este cuenta con tres fases: Una primera, la todavía vigente, de diagnóstico de la situación y valoración de daños. La segunda, de planificación, fijará acciones concretas para la post emergencia, mientras el último estadio será el de implementación y seguimiento del proyecto.

Según Gan Pampols, el momento "clave" llegará en la segunda fase, el momento en el que se podría dar por finalizada la emergencia y comenzar a definir "acciones concretas" de recuperación. En este momento, como informó este diario, es cuando está prevista la primera reunión entre el 'jefe' de la reconstrucción de la Generalitat y su homólogo en el Gobierno, el comisionado José María Ángel. También entonces se discutirá el aspecto "más importante", según el vicepresidente: el presupuesto y su fuente de financiación.

En ese sentido, ha apelado a la "solidaridad" del Gobierno central y de la Unión Europea a la hora de activar mecanismos para inyectar recursos con los que sufragar la reconstrucción. En un tono más conciliador que sus colegas del gobierno autonómico, Gan Pampols ha llamado a la "unidad de esfuerzo" entre administraciones y que cada uno aporte "en la medida en la que dispone".