El fin al límite salarial del Consell se queda en el aire

El futuro del límite salarial para los altos cargos del Consell se decidirá en las Corts el próximo miércoles. Será en el pleno de la próxima semana cuando los partidos apoyen o no la convalidación del decreto-ley en el que el Ejecutivo autonómico eliminó este tope, situado en 92.000 euros, permitiendo a los dirigentes de la Generalitat con puestos públicos previos percibir sus anteriores salarios aunque superaran en un 20 % el sueldo de Carlos Mazón, máximo fijado previamente en la ley.

Este cambio se llevó a cabo en una disposición adicional de un decreto-ley sobre la reorganización del personal funcionario de la Generalitat para gestión de la dana, una norma que ahora se ha de votar en el parlamento autonómico y que no tiene los votos asegurados para salir adelante después de que la izquierda haya manifestado su intención de rechazarla y Vox haya mostrado su disconformidad en lo relativo a los sueldos de los altos cargos.

El voto favorable de los voxistas al decreto es necesario para que este salga adelante. Sobre estos se sitúa el foco que no especifican cómo van a acabar por traducir su negativa a lo que consideran una subida de sueldo de los representantes políticos del Gobierno valenciano. Su síndic, José María Llanos, no ha aclarado tras la junta de portavoces el sentido de voto de su grupo, más allá de insistir en que su postura es que "no se elimine ese límite".

Para mantener su rechazo a este los voxistas tienen dos opciones: bien votar en contra de todo el decreto-ley, algo que ya han anunciado PSPV y Compromís y que supondría tumbar toda la arquitectura legal sobre el funcionamiento de los funcionarios puesta en marcha como respuesta a la dana, o votar a favor de su convalidación y apoyar que este decreto-ley se tramite como Proyecto de ley lo que permitiría presentar enmiendas en el parlamento a algunos de sus puntos como ocurrió con el macrodecreto de Simplificación administrativa.

Hacia los voxistas apuntan PSPV y Compromís después de anunciar que ambos grupos harán "todo lo posible" por tumbar la modificación que permite a los altos cargos cobrar más de los 92.000 euros que supone el 20 % más del sueldo de Mazón y que, además, equipara los derechos de los trabajadores públicos retirados a los activos habilitando a estos, como es el caso del vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols a percibir los trienios acumulados.

Hacia el teniente general se apuntó en un principio con la eliminación de este límite salarial. No obstante, cuando se conoció su sueldo, para lo que se requirió casi dos semanas de preguntas por parte de la prensa, este no superaba los 92.000 euros señalados, sino que se quedaba en 84.000. Ante ello, el Ejecutivo autonómico justificó que se había aprobado "por si acaso" había alguna situación en la que se requiriera sobrepasar ese límite.

