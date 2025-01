Dos meses después de la dana: "Usar el váter en casa es prioritario, el patio puede esperar"

La teoría es que el Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías aseguradoras indeminzarán a las comunidades de propietarios y costearán los daños sufridos por la dana del pasado 29 de octubre, pero la realidad es que, dos meses después de la tragedia, los vecinos establecen prioridades para afrontar las derramas ya que el dinero no llega ni se sabe con certeza cuándo llegará. "Lo principal era arreglar la bomba del agua de la finca, para poder usar el baño y no tener que bajar a la calle a hacer nuestras necesidades en un váter químico. El presupuesto era de 3.000 euros así. Nos ha costado 375 euros por puerta", explica Juan Carlos Moreno y Pilar Ródenas, vecinos de Catarroja. Y es que hay familias que, a día de hoy, no pueden usar los baños de sus propias viviendas. "Es duro tener que bajar a la calle a hacer tus necesidades y así aún hay familias enteras", aseguran los vecinos de las zonas más afectadas de los municipios de la zona cero.

Los portales son grandes agujeros. / Miguel Ángel Montesinos

En las zonas devastadas por la riada nadie saca la llave para entrar en el portal ni utiliza los telefonillos. No hay puerta de entrada. Grandes agujeros dan paso a portales aún embarrados de la entrada y salida de los vecinos. En el portal de Eva Royo, en la avenida Rambleta, de Catarroja, una madera hace de división entre su patio y el de al lado. La riada se llevó el muro y esa ha sido la solución más barata que han encontrado la comunidad de vecinos. "Es increíble que dos meses después de la tragedia aún estemos así. Hay garajes con agua y las fincas no tienen ascensor. Yo soy joven pero para quien tenga niños pequeños o personas mayores en casa, la vida debe ser un infierno", dice la joven, de 19 años.

Tablones convertidos en muros. / Miguel Ángel Montesinos

"Las comunidades de vecinos deben adelantar el dinero si quieren acelerar la reparación del ascensor o del sistema eléctrico o de las tuberías o desagües. Y las derramas son muy importantes. La bomba de agua o los ascensores son las prioridades así que los portales quedan en un segundo y tercer plano. Deberían prever ayudas directas a las comunidades de propietarios de las zonas afectadas porque las derramas son muy costosas y es gente que ha perdido también el coche, o el negocio", explican desde el colegio oficial de Administradores de Fincas.

Además, los vecinos denuncian la "descoordinación" existente a la hora de valorar los daños ya que "hay cosas que se han fincas que se han peritado tres veces y otras, ninguna"