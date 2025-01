¿En qué quedamos?

Voy a empezar por decir que no voy a dar una respuesta clara porque yo la tengo, voy a expresar solo mi estupefacción por el comportamiento de la sociedad ante las previsiones meteorológicas. Tras lo sucedido en Valencia en octubre, a pesar de algunas dudas infundadas, todo el mundo parecía volverse más o menos respetuoso ante los avisos meteorológicos, pero eso ha durado bien poco. A finales de año algunas fiestas al aire libre, sobre todo en la Comunidad Valenciana, se suspendieron por la previsión de lluvias, aunque nunca estuvo sobre la mesa ninguna situación de riesgo extremo como la del 29 de octubre. No era necesario que hubiera un aviso de algún color de Aemet, que alguno amarillo había, para que muchas fiestas al aire libre se suspendieran, por una mezcla de la precaución que trajo lo sucedido en Valencia y por el miedo a problemas derivados de los montajes electrónicos mezclados por la lluvia, aunque fueran cuatro gotas. Luego, para muchos lo poco que llovió no justificó esas suspensiones y otros siguieron adelante aunque lloviera más de lo esperado. Ya insistí en artículos anteriores que este tipo de avisos y suspensiones ante las previsiones deberían tener derecho a no ser exactas para que los predictores y, sobre todo, las autoridades, no tuvieran miedo a tomar decisiones. Bien, la opinión pública no ha aprendido ninguna lección, ni lo hará. Predictores y autoridades han sido fusilados y ridiculizados en plaza pública en otro acto más de “atoropasadismo”, como lo hubiesen sido si no hubieran suspendido y hubiera caído agua a mares, tildados de irresponsables. En los días 4 y 5 de enero iba llegando un frente de manera inexorable y hemos tenido una muestra más de este comportamiento social. A diferencia de lo sucedido en fin de año, que fue una situación mediterránea, siempre más caótica en la distribución temporal y espacial de las lluvias, los frentes atlánticos llegan con un horario y una distribución territorial que falla poco y estaba muy claro que en muchos pueblos y ciudades de la fachada oeste peninsular iba a llover de forma moderada, algo intensa en algunos casos, durante las cabalgatas. Algunos, en una decisión sin precedentes, optaron por adelantar un día las cabalgatas para asegurar su desarrollo sin lluvia. La decisión era técnicamente acertada porque el día 4 era sábado y se podía hacer, pero desde el punto de vista emocional había que afrontar cómo explicar, sobre todo a los niños, que los Reyes Magos iban a llegar el 4. Otras ciudades, como Sevilla, optaron por seguir adelante y en la Cabalgata les cayó mucha lluvia. Si me preguntan por cuál es la decisión más acertada, no lo tengo claro, porque criticadas me consta que lo han sido las dos y seguramente por las mismas personas. En este contexto, un periódico mezcla en el mismo titular y en la misma noticia un aviso amarillo por viento de AEMET para alguna zona de la Comunidad Valenciana con la previsión del modelo europeo de una “supernevada” para la semana que viene. Esto último no me genera dudas, me parece una vergüenza que solo busca el clickbait. La prensa ya no vive de los que la leen en papel sino de los clicks y algunos profesionales rigurosos del periodismo sufren con despidos este cambio.