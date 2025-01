Bernabé pide al Consell planificar la desescalada de la emergencia

La desescalada, término que se popularizó durante la primavera de 2020 tras la primera oleada de la covid, vuelve a la actualidad política. Esta vez, con la dana y la emergencia que se vive en los municipios afectados. Abrió la veda el miércoles tras el pleno del Consell el vicepresidente y conseller para la recuperación económica, Francisco Gan Pampols, y este jueves la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha reclamado "planificación" tras apuntar las diferentes informaciones dadas por el propio Pampols y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en el Cecopi.

La representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana ha afeado que haya vuelto a escuchar hablar de una "desescalada" a través de los medios de comunicación, en referencia a las declaraciones de Gan Pampols el día anterior, y que, sin embargo, no se haya hablado de ello en el Cecopi, el órgano desde el que ha recordado se "coordina la emergencia". "Hay dos espacios", ha criticado Bernabé señalando que uno es "el Cecopi" y otro las declaraciones a los medios por las que ha dicho se están enterando de algunas novedades.

Su intervención va referida a la comparecencia de Gan Pampols el día anterior tras el pleno del Consell en la que detalló que la desescalada podría arrancar en algunos municipios la próxima semana, siempre que no haya imprevistos, y que se producirá "progresivamente, no en todos los sitios a la vez", para "avanzar" en el proceso de recuperación tras las inundaciones de hace dos meses. Esta información dada el miércoles en rueda de prensa es la que, según ha trasladado este jueves Bernabé, no tenía el Cecopi.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. / Levante-EMV

La dirigente socialista ha asegurado que lleva "mes y medio" pidiendo planificación para la gestión de la emergencia y las fases que hayan de darse y ha expresado que tras las palabras de Gan Pampols, ha puesto encima de la mesa del órgano de coordinación de la emergencia esta desescalada de la que Valderrama ha indicado que se está "trabajando en ello", pero que desconocía "exactamente" las declaraciones del vicepresidente.

Reconstrucción y emergencia van de la mano

A parte de esa diferencia de criterios entre Valderrama y Gan Pampols en la que ha incidido Bernabé, la delegada del Gobierno ha negado que la reconstrucción sea una fase distinta de la gestión de la catástrofe ya que en su opinión ambas van "ligadas, no una detrás de la otra". Sus palabras son una respuesta al vicepresidente segundo del Consell que había clasificado en tres fases la forma de actuación, primero con la emergencia y posteriormente con la reconstrucción. "El Gobierno de España está trabajando en la reconstrucción desde el primer día", ha señalado Bernabé.

En este sentido, ha reivindicado que los efectivos del Gobierno central, entre los que se encuentran los militares o miembros de la UME, continuarán en las zonas dañadas por la dana mientras "sean necesario". "Nuestra intención es que mientras haya cometidos y necesidad de que los efectivos del Gobierno estén en el territorio, estaremos", ha señalado Bernabé quien ha aprovechado para reivindicar que se han abonado 1.230 millones de euros en ayudas directas desde el Estado.

Pero no todas las menciones de Bernabé a las declaraciones de Gan Pampols el día anterior han sido para reprochar algo. O no exactamente. La dirigente socialista ha tomado sus palabras para darle la razón en que en la emergencia tiene "un mando único" que es la "Generalitat" y en este caso el conseller de Emergencias. "Me alegro que haya alguien en la Generalitat que se sepa las leyes", ha indicado Bernabé que ha recordado que este reparto de roles siempre ha sido así, pero hasta ahora "no lo habíamos escuchado" de parte del Consell.