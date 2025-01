Feijóo realiza una visita privada a varios municipios de la dana sin Mazón

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, inició este miércoles una inesperada visita de dos días a València y los municipios afectados por la dana. Lo hizo con carácter privado, casi de incógnito, evitando la compañía de los medios y, por momentos, esquivándolos. Hubo escenas berlanguianas en algunos municipios azotados por la barrancada.

«Queda mucho por hacer. El president [Mazón] va a seguir aquí y va a seguir trabajando, dando la cara y activando, con una comunidad mal financiada, ayudas y pagando mucho antes que el Estado», declaró a los medios por la tarde Feijóo, en Llocnou de la Corona, tras diez horas jugando al gato y el ratón.

El líder del PP también defendió a los alcaldes de las localidades afectadas: «Ellos han estado al pie del cañon, hay mucho trabajo hecho pero queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos que se periten viviendas y coches y también necesitamos un plan general para recomponer la economía valenciana».

La visita fue tan privada que Feijóo evitó hasta la compañía del jefe del Consell, Carlos Mazón, que mantuvo su agenda del día, aunque sí despacharon en el Palau y compartieron mesa y mantel al mediodía en Valencia, junto a los tres presidentes provinciales y el síndic del PP en las Corts.

Fuentes del PP nacional justificaron el carácter discreto de la visita por la voluntad del dirigente de conocer de primera mano la situación de los vecinos: «Vamos a conocer el sentimiento de la gente sin intermediarios y sin nada que lo distorsione». Feijóo ha buscado lanzar un mensaje simbólico frente al Gobierno. La consigna del PP ante la visita fue: «Feijóo, con los valencianos; Sánchez, con Franco», en referencia a los actos por los 50 años de la muerte del dictador.

Este jueves, eso sí, Feijóo se reunirá con Carlos Mazón y la alcaldesa de València, María José Catalá, con alcaldes y portavoces de las poblaciones afectadas, en un acto oficial en el que trasladará «propuestas legislativas para dar respuesta a las necesidades de las personas que sufren las consecuencias de la dana». En esta pequeña gira, Feijóo ha visitado territorio amigo, seis localidades gobernadas por el PP. Estuvo acompañado, además de por los respectivos alcaldes, por el presidente de la diputación, Vicent Mompó, y el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca. Mientras tanto, Mazón asistió al pleno del Consell y mantuvo un encuentro con empresarios del comercio. Por la tarde, aunque no estaba en su agenda, se vio con opositores venezolanos en el Palau.

Feijóo durante su visita al Horno de Velarte de Castellar / Levante-EMV

Utiel, Algemesí y la pedanía de Castellar en València fueron las paradas de la mañana. El secretismo fue total. En Utiel, donde se desbordó el río Magro, Feijóo visitó casas de vecinos, y uno de los puentes reparados por la diputación.

En Algemesí, mientras las televisiones y periodistas esperaban entre el ayuntamiento y el raval, Feijóo visitaba a militares y un centro de día para enfermos de alzhéimer, donde en realidad solo estaban los albañiles reparando la instalación, dañada por la riada.

Tras la comida con Mazón y otros dirigentes, Feijóo visitó Torrent, Alfafar y Llocnou de la Corona. «Va a venir el rey», decía un vecino de Torrent desde el balcón de casa, ante el despliegue policial. El lugar previsto era un bloque de viviendas desalojado la primera noche. La comitiva, con Feijóo, Mompó y la alcaldesa Amparo Folgado, pasó de largo al detectar a los periodistas. El líder popular visitó el barranco de Horteta.

Un reproche ciudadano

Tras visitar también Alfafar con el alcalde, Juan Ramón Adsuara, la última parada fue Llocnou de la Corona, el municipio más pequeño de España. Allí departió con vecinos, aunque también se encontró los reproches de una ciudadana: «Esto es un paripé, lo han hecho a escondidas y no me gusta que vengan, no me parece bien que con lo que hemos sufrido, se haga. Pido la dimisión de Mazón por ser el presidente que no estuvo a la altura. Sin colores, Feijóo es representante del PP y es la persona que debería forzar a Mazón a dimitir», le espetó, tras los que fue contestada por otra vecina.