Dos meses después de la dana: La DGT da de baja definitiva 20.000 vehículos más que hace un año

"Cada ayuntamiento va por libre y hace lo que puede. Es comprensible porque no tienen indicaciones claras ni han recibido ayuda para hacerlo. Desde el sector lamentamos no haber sido capaces, a día de hoy, de agilizar el proceso de retirada de vehículos. Hemos pedido de forma reiterada a la Generalitat Valenciana que coordine la gestión, pero no hay manera y la realidad es que es un caos". Para el director técnico de Adecova, la patronal de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), Pere Anrubia, la clave está en un Consell que, de momento, ha decidido mirar para otro lado y dejar que cada ayuntamiento gestione la retirada de vehículos.

De momento, la Dirección general de Tráfico (DGT) ha registrado 20.000 bajas definitivas más de vehículos que el año pasado, según Adecova que marca en el calendario el 28 de febrero de 2025 como fecha clave para un "claro repunte" en el tratamiento de los vehículos afectados por la dana. Y es que desde el sector de los desguaces aseguran que es ese momento se llevará a cabo el tratamiento masivo de las unidades dañadas por la dana. "Entendemos que gran parte de esas bajas definitivas no llegarán hasta el 28 de febrero ya que el día 27 es el último que prevé el Gobierno para que los titulares de los coches golpeados por la dana los retiren antes de que esos mismos coches se consideren abandonados", explica Anrubia, tras citar la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 8/2024, vinculado a medidas por la dana y aprobado por el Ejecutivo a finales de noviembre.

Los vecinos afectados critican los problemas que tienen para localizar sus vehículos, dos meses después de la tragedia. "La grúa se llevó mi coche, que estaba en la calle después de que los voluntarios consiguieran sacarlo del garaje. No sabía donde estaba", explica Victoria, vecina de Alfafar. Este ayuntamiento tiene convenio con Desguaces Cortés (en Camp de Turia), así que la indicación que recibió en el ayuntamiento fue ponerse en contacto con este centro para ver si su vehículo estaba allí, en aras de ver el estado e intentar recuperar unas gafas de la guantera. "Dejé mi número de teléfono y me dijeron que me avisarían. Y han cumplido. Días después me llamaron para decirme que mi coche había entrado en el desguace", explica la mujer.

El caso de Victoria no es único, ni mucho menos. "Los coches no son basura. Son cubículos donde, además de tener enseres y recuerdos que los propietarios pueden querer recuperar, necesita un tratamiento medioambiental específico", explican desde la patronal que aglutina a 81 centros autorizados en toda la Comunitat Valenciana. "Nosotros echamos en falta una gestión conjunta donde se establezcan horarios, se habiliten carriles, se estudie si los desguaces tienen camiones o grúas de transporte para uno o varios vehículos... en definitiva, se trata de planificar de forma técnica y conjunta en función de los recursos y de las necesidades. Pero no hemos conseguido que el Consell se implique en esta labor", explica Anrubia.

Desde Adecova, la recomendación para los desguaces es que "como centro autorizado no me puedo llevar un coche si no está peritado". Sin embargo, los testimonios vecinales reflejan una realidad muy diferente.