La dana marca el rearme ideológico del PSPV ante su congreso

El congreso del PSPV de final de enero no traerá las sacudidas en la dirección que sí que están ocurriendo en otras federaciones, como la andaluza, la aragonesa o la madrileña; pero no quedará exento de actualizaciones. Así, con la continuidad de Diana Morant como secretaria general ya confirmada, y a expensas de posibles cambios en la ejecutiva, el foco está puesto en el discurso, donde los socialistas valencianos preparan un rearme ideológico, que no ocurrió en el cónclave extraordinario de marzo, con la dana como elemento de disruptivo.

Morant ha encabezado este viernes una reunión de trabajo con la comisión redactora de la ponencia marco que la federación valenciana debatirá en su XV Congreso Nacional que se celebrará en València los próximos 31 de enero, 1 y 2 de febrero, un encuentro en el que, según expresan fuentes de la formación, buscan reforzar “una alternativa de esperanza, progreso y avances sociales” frente a los gobiernos negligentes y de recortes del Partido Popular.

La ponencia la coordina Miguel Soler, secretario de Formación del partido y exsecretario autonómico de Educación durante los años de gobierno del Botànic, un periodo que tiene su claro influjo en el rearme ideológico que preparan los socialistas, que llaman a "recuperar el progreso social y económico de la Comunitat Valenciana interrumpido por el Partido Popular".

No en vano, son varios los exaltos cargos del Ejecutivo presidido por Ximo Puig que han puesto tinta al documento que se ha de enviar a las agrupaciones locales el próximo martes: Rocío Briones, Maria José Salvador, Francesc Colomer, Joan Calabuig, Toñi Serna, Zulima Pérez o Maria Such han ocupado responsabilidades en el gobierno autonómico entre 2015 y 2023 y han formado parte de la reunión de este viernes.

La líder del PSPV, Diana Morant, interviene antes de la reunión con la comunidad educativa. / Levante-EMV

En este sentido, según avanzan fuentes de la formación, en la ponencia se reivindica la acción de gobierno liderados por el PSPV-PSOE, así como los avances tanto en materia social y de crecimiento sostenible que se alcanzaron en los años del Botànic y que hoy "están en riesgo por la gestión negligente del PP en la Generalitat y por las políticas de recortes que está aplicando el Consell de Carlos Mazón".

Medidas frente a la dana

No obstante, si hay un elemento disruptivo que empapa el documento que señalará el ideario de la formación es el impacto de la dana en la provincia de Valencia. Según fuentes del PSPV, el texto estará "fuertemente marcado" por la emergencia del 29 de octubre y su respuesta, "de cara a revertir las políticas negacionistas de la ciencia y del cambio climático que traído el PP y su pacto con Vox".

"La recuperación de las zonas afectadas con un modelo social, territorial y económico resiliente serán ejes transversales que conformarán la alternativa del PSPV a las políticas de negacionismo y recortes de los derechos sociales del PP y sus socios de Vox", indican fuentes socialistas. Es decir, ya no solo será la denuncia a la gestión de la dana hecha por Mazón sino propuestas concretas para el futuro con elementos de sostenibilidad o de garantizar la gestión de las emergencias como ya se vio en el congreso federal del PSOE donde los valencianos pidieron la creación de una Unidad de Emergencias en cada autonomía.

La elaboración del documento entra ahora en su recta final y se remitirá a las agrupaciones locales el próximo 14 de enero. En este, han participado 12 grupos de trabajo que han incorporado a los responsables de la Comisión Ejecutiva Nacional de cada área, a los portavoces sectoriales del Grupo Parlamentario en las Corts, diputados y senadores, así como a los altos cargos de las distintas consellerias durante los gobiernos del Botànic presididos por Puig.