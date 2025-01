"Solo se han retirado los elementos peligrosos de uno de cada siete vehículos"

La riada dejó inutilizados cerca de 120.000 vehículos. Más de 70 días después, la mayoría de ellos se sigue acumulando en las campas y depósitos habilitados para ello. Son uno de los principales residuos a gestionar en las tareas de reconstrucción; sobre todo porque antes de tratarlos, se deberían retirar los elementos peligrosos de los mismos: aceites, productos químicos, gasolinas, gasoils y las baterías de litio.

Estos elementos de riesgo siguen estando presentes porque solo se han retirado en uno de cada diez vehículos, unos 18.000, según explicó Juan Martínez, presidente del cluster nacional de empresas del sector Clean Waste. El ritmo es menor del deseado y, por eso, reclamó nuevos medios -empresas especializadas, además de la UME y los bomberos- para acelerar estos trabajos y "evitar problemas de seguridad".

Lo hizo en una rueda de prensa en la que la Universitat Politècnica de València (UPV) presentó las conclusiones de un grupo de expertos que ha analizado, durante los últimos días, la gestión de los residuos tras la dana. Su principal conclusión es que el coste y el tiempo de la gestión de los mismos será más larga y más costosa de lo planteado inicialmente.

Con respecto a los vehículos, el president Carlos Mazón anunció ayer que el Consell está «ultimando» un operativo para retirarlos en pocas semanas. Supondrá el «acelerón definitivo» porque se duplicará o triplicará el ritmo actual. El objetivo es conseguir retirar 5.000 coches al día frente al millar actual.

Errores por la presteza

Las jornadas, organizadas por el Centro de Investigación en Dirección de Proyectos, Innovación y Sostenibilidad (Prins) de la UPV y el clúster Clean Waste, contó con la participación de la exministra alemana Eveline Lemke, la representante política encargada de gestionar la reconstrucción tras una dana ocurrida en el oeste de Alemania en el año 2021. La germana recordó que la legislación europea considera como "peligrosos" elementos como las baterías y que estipula que se "deben tratar por separados". Además, resaltó los errores cometidos en la gestión de los vehículos afectados: "He visto cosas muy peligrosas. Los coches siguen con los depósitos llenos y creemos que no se está trabajando bien a nivel técnico". Y recordó los incendios sucedidos en las campas, como el acontecido en Catarroja, a mediados del mes de diciembre.

Sin embargo, Martínez defendió no pensar en el pasado porque la "urgencia por poder acceder a las viviendas y calles ha generado irregularidades que ha sido imposible prever". Por su parte, el director del Centro Prins, Miguel Ángel Artacho, lamentó que "hasta el momento, se ha optado por gestionar los residuos de forma más rápida y barata", pero también "la menos apropiada desde el punto de vista del impacto medioambiental". En este sentido, lamentó que no se configurara una comisión de expertos, como sí que ocurrió con la covid, y que, por tanto, "no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos ni la experiencia del sector privado". Aún así, esta situación ha cambiado porque la Generalitat Valenciana ya ha lanzado tres contratos para la gestión de los residuos. Eso ofrece "garantías de que todo se va a hacer mejor", defendió Artacho.

Un camino largo, una "maratón"

La gestión de los residuos es una problemática "inmensa" - así la definió Lemke- y, por tanto, es necesario saber qué hacer con ellos, dónde llevarlos y cómo tratarlos. Por eso, los expertos reunidos por la UPV creen que los trabajos en esta materia son como "una maratón" y, por esa razón, consideran necesario seguir las recomendaciones científicas, apostar por la coordinación entre administraciones y disponer de los recursos necesarios porque, cuanto antes se tengan antes "se podrán realizar las acciones pertinentes para rebajar la preocupación social".

En este sentido, Lemke relató que, tres años después de la dana, están comenzando a reconstruir las principales infraestructuras y que estiman un periodo de 15 años más para poder volver a la normalidad. Preguntados sobre una estimación para la provincia de Valencia, los especialistas no quisieron hacer ninguna predicción.

Los expertos se mostraron optimistas porque "aún estamos a tiempo de que esta catástrofe no sea mayor de lo que ha sido". Pero, para ello, creen necesario que la Administración y el sector privado implicado en la reconstrucción sigan las recomendaciones y conclusiones de la comunidad científica. Uno de los principales problemas es la falta de una guía europea de actuación para afrontar catástrofes similares. La UPV participará en la elaboración de un manual de buenas prácticas, junto con otras 14 universidades y 10 centros tecnológicos de toda Europa; un documento que se elevará a la Comisión Europea.