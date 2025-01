La supresión de autobuses lanzadera dispara las quejas vecinales

Con el restablecimiento parcial de las líneas de metro, algunos de los autobuses lanzadera habilitados como consecuencia de los destrozos en las infraestructuras causadas por la dana han dejado de ofrecer el servicio que venían dando hasta ahora. Y las quejas no se han hecho esperar. Y es que aunque los autobuses metropolitanos ofrecen el servicio público en carretera se muestran "insuficientes" para unos vecinos que han perdido el vehículo privado y se desplazan en carreteras saturadas y en líneas de metro a medio gas.

María Sánchez tiene 25 años y es de Benetússer. Asegura que coger el autobús metropolitano (los denominados autobuses amarillos) es ahora "una lotería" así que duerme en casa de su novio, en Catarroja, para asegurarse de llegar a tiempo al trabajo, en Nuevo Centro, en València capital. "La línea 180 viene de Albal y cuando llega a Benetússer ya está lleno", explica la joven. "Hay una diferencia notable en la frecuencia de paso de los autobuses lanzadera, que pasaban más a menudo. Los autobuses metropolitanos pasan cada menos tiempo y van mucho más llenos", explica la joven que reconoce, sin embargo, que su trayecto hasta el trabajo se ha reducido mucho gracias a la puesta en marcha de la línea de metro que la conduce desde plaza de España hasta la parada de Gran Turia para ir al trabajo. Eso es a la ida, porque a la vuelta, todo se complica. "A la vuelta, de València hasta el pueblo, es todavía más difícil coger el autobús. La primera parada (Edificio de la Once, en plaza de España) está siempre abarrotada y muchas veces opto por coger el autobús 27 (EMT- La Torre) y de allí voy andando hasta Benetússer", explica la joven.

Del trayecto de vuelta, principalmente, también se queja, indignado, un vecino de Catarroja. "Hoy he tenido que llevar a mi mujer a La Fe para unas radiografías. Para ir he tenido que coger un taxi, pero para volver y que nos saliera más económico hemos decidido coger el autobús. No exagero cuando digo que hemos estado esperando en la parada de la Cruz Cubierta más de una hora", explica el hombre. Y no era el único que esperaba en la misma parada el mimo autobús. "Éramos unas veinte personas esperando el autobús y cuando el conductor ha parado nos ha dicho que cabíamos todos porque tiene órdenes de reocger a todas las perosnas que quieran subir. Y así hemos ido, apelotonados, como borregos. Con los autobuses lanzaderas ibamos todos sentados y venían muy rápidos", concluye.

Nuevo contrato para mejorar el servicio

Desde la Conselleria de de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio entienden las quejas vecinales y aseguran que el servicio de transporte en la denominada zona cero mejorará durante este primer trimestre del año. "Los autobuses lanzadera se han suprimido tras la puesta en funcionamiento de las líneas de metro que, en la actiualidad operan al 85% pero que está pevisto que mejoren en las próximas semanas", explican desde la conselleria.

Respecto al servicio de Metrobus, desde la conselleria afirman que el contrato se ha mejorado como respuesta a las quejas de la ciudadanía. "El nuevo contrato contempla un aumento tanto de la flota como de la frecuencia de paso y entrará en vigor durante este primer trimestre del año", explican las mismas fuentes. Y añaden: "La flota de autobuses se vio afectada por la dana y por eso no se pudo poner en marcha el nuevo contrato. El plan de mejora estaba trazado y se ha retrasado unos meses por la tragedia", concluyen.

Los lanzadera, sólo hasta las 22 horas

Quienes emplean los autobuses lanzadera sólo tienen una queja principal: a partir de las 22 horas se acabó el servicio, lo que obliga a desplazarse en taxi o en vehículo privado. "Los autobuses lanzadera funcionan bastante bien, auqnue a las 22 hporas finaliza el servicio y si quieres salir por València, por ejemplo, no tienes cómo volver, a no ser que cojas un taxi, claro", explica Mar, vecina de Picanya y usuaria diaria del autobús lanzadera.