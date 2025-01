València inicia la limpieza de sus playas: un mes para retirar 60.000 toneladas

Los trabajos de limpieza en las playas de València ya han comenzado. Casi una veintena de camiones más personas a pie y varios puntos de acopio son las herramientas habilitadas en una licitación de urgencia del ayuntamiento de la capital del Turia para retirar las más de 60.000 toneladas de cañas y otros enseres que se acumulan en el litoral del 'cap i casal' después de la dana, tal y como ha señalado este sábado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que ha aprovechado el inicio de estos trabajos para cargar nuevamente contra el Gobierno central.

El trabajo será arduo ya que se ha de afrontar una superficie de más de 50.000 metros cúbicos en la que se habían acumulado 80.000 toneladas de todo tipo de materiales, especialmente cañas, arrastradas por el agua el pasado 29 de octubre hasta los casi 17 kilómetros costeros que hay entre Pinedo y El Perellonet. De estas, se han retirado ya 20.000 y quedan otras 60.000 de las que Catalá ha asegurado que se prevé terminar "a mediados o finales de febrero".

La playa del Saler llena de cañas arrastradas por la dana. / Eduardo Ripoll

La alcaldesa ha reivindicado que el ayuntamiento haya decidido actuar por su cuenta pese a remarcar que la competencia era de la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno central. No obstante, ha indicado que fue después de ver el contrato licitado por el Estado que este tenía un "presupuesto corto", de 800.000 euros, lo mismo, ha dicho que el consistorio va a invertir solo en su término municipal y que, además, "València se iba a quedar al final de los trabajos".

"La calendarización no encajaba"

"La calendarización no nos encajaba", ha señalado Catalá que esta falta de encaje no era solo por la Semana Santa sino por una "cuestión medioambiental". Así, ha desgranado que marzo tiene "particularidades" en el litoral valenciano como la llegada del chorlitejo por lo que no se podía intervenir en las playas durante el mes de marzo por lo que ha considerado conveniente adelantarse.

Esto no ha impedido, de hecho, lo ha azuzado, el reproche al Gobierno central. "Es decepcionante decir que el Estado ni está ni se le espera, suerte que el ayuntamiento tiene pulmón, porque es lamentable", ha asegurado Catalá que ha incidido en que las limpiezas de carácter extraordinario le corresponden al Estado. Así, ha confiado en que el Estado acabe asumiendo toda la factura de los gastos realizados para esta limpieza "y no venga con regateos" en el futuro.