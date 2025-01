Trabajo contra reloj para tener las playas limpias de residuos en un mes

Entre la playa del Saler, perteneciente al término municipal de València, y la del Marenyet, en Cullera, hay una treintena de kilómetros, una distancia que separó ayer a la alcaldesa del cap i casal, María José Catalá, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quienes pese a las discrepancias que han venido mostrando y volvieron a exhibir ayer por la gestión de la limpieza de las playas, coincidieron en el mismo objetivo: acabar con los residuos arrastrados por la dana (mayoritariamente cañas) que se acumulan en las arenas del litoral en un mes.

Ambas pisaron arena en lo que se convirtió en un nuevo cruce de declaraciones y reproches que, sin embargo, bien por casualidad o bien como forma de competición, acabaron conveniendo el mismo plazo de un mes para quitar de las orillas los restos que todavía marcan la realidad de las playas valencianas. Así, según las previsiones lanzadas ayer tanto por Catalá como por Bernabé, las playas llegarían listas para Semana Santa, e incluso antes, para mediados de febrero.

Con esa meta, ayer comenzaron los trabajos en los 17 kilómetros de costa que dispone la ciudad de València después de que ya se hubiera iniciado en Pinedo y el Perellonet y ahora se amplíe de manera «integral» a todo el litoral municipal. Para ello, el consistorio licitó esta semana de urgencia la limpieza de sus playas para retirar las más de 60.000 toneladas que todavía se acumulan en estas para las que se dispondrán de 25 operarios de limpieza, seis tractores, tres vehículos con palas frontales, tres camiones 4x4 y seis camiones bañera para el traslado de los residuos a la planta de de Hornillos, tal y como indicó la alcaldesa en su visita a la playa del Saler.

Desde allí, Catalá reivindicó que el ayuntamiento haya decidido actuar por su cuenta pese a remarcar que la competencia era de la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno central, a quien dijo que le corresponden las limpiezas «extraordinarias» en el litoral. Pese a ello, indicó que tras ver el contrato licitado y advertir que València «se iba a quedar al final de los trabajos», decidió que actuara el ayuntamiento de manera preventiva. «La calendarización no nos encajaba», señaló.

El motivo de este descuadre no era solo por las Fallas o la Semana Santa —periodo para el que pidió tener listas las playas «para los bañistas y los valencianos»— sino también por una «cuestión medioambiental»: la llegada del chorlitejo patinegro en marzo, tiempo en el que no se podrá intervenir en las playas para no perjudicar a este ave. De ahí que el objetivo sea terminar los trabajos en un mes, situando su finalización «a mediados o finales de febrero».

Europa Press

«Es decepcionante»

El inicio de los trabajos de limpieza en València no impidió, más bien azuzó, a Catalá a cargar contra el Gobierno central. «Es decepcionante decir que el Estado ni está ni se le espera, suerte que el ayuntamiento tiene pulmón, porque es lamentable», aseguró la alcaldesa de València quien explicó que el coste total de limpieza se facturará a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Este lo cifró en 800.000 euros y confió en que el Estado «no venga con regateos» en el futuro y asuma estos gastos en su totalidad.

La respuesta llegó desde 30 kilómetros al sur sin necesidad de una mención directa. Solo con la visita a la playa del Marenyet, en Cullera, Bernabé agitaba el dicho de que una imagen vale más que mil palabras para reivindicar este espacio, donde la dana arrastró miles de cañas y ayer lucía bastante despejado, como el «ejemplo» del «buen resultado de la colaboración entre instituciones» y contrapuso la labor del ayuntamiento de la Ribera Baixa, gobernado por el socialista Jordi Mayor, con el del cap i casal.

Así, frente a las palabras de Catalá de minutos antes, la dirigente del PSPV destacó que el Gobierno de España «está colaborando de distintas maneras con los municipios en la limpieza de sus arenales: bien a través del contrato extraordinario de un millón de euros elaborado por la Demarcación de Costas para ayudar en la limpieza de las playas afectadas; o bien sufragando los gastos de los contratos de emergencia que los ayuntamientos necesiten realizar para acometer estos trabajos».

En este sentido, indicó que Cullera está en este segundo caso, con un contrato de dos meses de medio millón de euros que sufragará el Gobierno. «Es importante destacar la agilidad y diligencia para buscar soluciones del Ayuntamiento de Cullera frente a la de ayuntamientos más grandes; Cullera con una capacidad dineraria inferior, no ha dudado en acogerse a los contratos de emergencia, algo ayuntamientos con más capacidad, como el de València, con 1.000 millones de euros de presupuesto no ha contemplado», criticó apuntando a Catalá.

Bernabé subrayó que ahora mismo la prioridad del Gobierno de España «son las playas urbanas, por un asunto de salubridad y posteriormente se acometerá la limpieza de las playas naturales». Por ello, reiteró que los ayuntamientos tienen también la opción de realizar los contratos de emergencia, que paga el Gobierno, para agilizar estos trabajos.

Sobre el futuro, Bernabé aseguró que su cálculo es tras terminar los trabajos esta semana en las playas de Tavernes de la Valldigna y Sueca, la primera previsión era entrar la semana que viene en València, algo que no harán ya que lo ha asumido el consistorio de la capital del Turia y que, por lo tanto, actuarán en aquella playas que «queden pendientes».

Con todo, «y si los ritmos de trabajo continúan como está previsto», Bernabé confió en que en un mes la situación en todas las playas puede «estar bastante avanzada». «Este Gobierno sigue y seguirá colaborando con la dirección de la emergencia en todas las labores de limpieza en las que sea requerido por ella, el tiempo necesario y con los medios necesarios para atender a los municipios afectados», sentenció Bernabé.

Carta de la Generalitat

Por último, para acabar de completar el triángulo de cruces de declaraciones, intervino la Generalitat. Así, fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron que la limpieza de las playas de materiales por las inundaciones de octubre es competencia del ministerio por que son arrastres de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que esto debe hacerse antes de Semana Santa, «atendiendo a la importancia del inicio de la temporada turística».

De hecho, la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos del gobierno autonómico remitió el viernes una carta a la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno en la que pide la retirada «a la mayor brevedad» de toda la masa vegetal existente en las costas valencianas. Asimismo, afearon a Bernabé que solo se haya actuado en Tavernes y Sueca, dos municipios gobernados por el PSPV, «apenas 8 kilómetros, una actuación ridícula» teniendo en cuenta que hay más de 250 kilómetros de costa afectados. n