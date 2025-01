Aitana Mas ya tiene fecha para su regreso a la actividad política

De baja desde el pasado mes de abril tras haberle sido diagnóstico un cáncer de mama, la que fuera vicepresidenta de la Generalitat, y actual diputada de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, ya tiene fecha para volver a ocupar su escaño en en el Parlamento autonómico. Según ha manifestado la crevillentina este lunes, en una entrevista en Onda Cero, será el próximo mes de febrero cuando regresará a la actividad política. Lo hará tras un periodo de baja por la enfermedad en el que no ha dudado en compartir a través de las redes sociales la evolución de su tratamiento. De hecho, durante el reciente periodo navideño publicó unas fotografías en las que mostraba la cicatriz de su operación del tumor de mama.

Pruebas médicas

Aitana Mas, de 33 años, ha venido informando de que las pruebas médicas a las que se ha ido sometiendo concluyen que ya no hay rastro de la enfermedad. “Hace un mes y medio que he terminado la radioterapia y estoy cogiendo fuerzas. Este proceso es una montaña rusa y espero que ya sea cuesta abajo para terminar mi recuperación del todo”, afirma la representante de la coalición valencianista en las Cortes. Sobre el hecho de que haya sido ella misma en primera persona la que haya informado sobre la evolución de su enfermedad a través de sus redes sociales ha dicho que “tenía miedo de que se fuera distorsionando la versión” y que le “dieran por sentenciada”. Esta labor también le ha supuesto “una válvula de escape”.

Durante el periodo en el que lleva tratándose contra el cáncer confiesa que “ha habido momentos de todo, de positividad, de que va a salir bien, de estar tranquila, y también de la cruda realidad, sobre todo con la quimioterapia, que te ponen los pies en el suelo y te marcan los límites”. Sobre las fotografías en las que mostró la cicatriz de su operación del tumor de mama señala que quiso “generar pedagogía” porque considera que “como sociedad no estamos preparados para afrontar una enfermedad como el cáncer”. Aitana Mas también ha compartido con emoción la experiencia con sus dos hijos, que tenían dos años y cinco meses cuando le diagnosticaron la enfermedad: “A lo largo de estos meses he pensado que menos mal que me pasó a mí y no a ellos. Era necesaria una fase de normalidad. Mi hijo de dos años me rapó la cabeza y se partía de risa”.

Vuelta a las Cortes

El tratamiento que sigue la exvicepresidenta se prolongará hasta mayo y, sobre su vuelta a las Cortes, afirma que espera que sea “poco a poco”, de forma progresiva. “Tengo ese privilegio, no tengo que volver al trabajo al 100 %. Voy a hacerlo con calma, sintiéndome segura en cada paso que dé. La política no es ahora mismo un lugar amable”, ha declarado. Por último ha manifestado que espera que su experiencia personal y la visión de ella que ha ido compartiendo “pueda ayudar a muchas mujeres y hombres que están pasando por esta enfermedad, por este calvario. Es importante no edulcorar el cáncer”, antes de añadir: “Lo he pasado muy mal y he querido mostrar la parte buena y la mala. Es necesaria muchísima investigación para que el cáncer pueda contar con los mejores pronósticos en los próximos años”.