La factura de la limpieza de los garajes

La extracción de los vehículos, el lodo y la desinfección de los garajes privados de los municipios afectados por la dana se ha convertido en uno de las consecuencias que más quebraderos de cabeza está provocando. La extensión de los daños, los problemas de salud pública y la necesidad de los vecinos de recuperar su vida normal llevó a las administraciones a asumir esta tarea.

Varios ayuntamientos han contratado servicios privados por su cuenta. También siguen más de dos meses después desplegados en los garajes efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Consorcio Provincial de Bomberos, la empresa pública Tragsa y, por último, la Diputación de Valencia, que ha asumido una parte importante de los trabajos, la de aquellos bajos en los que se ha declarado la emergencia sanitaria. Sobre todo, los que tienen más de una planta, donde solo bajan los operarios contratados por la diputación. La pregunta, cuando se afronta la fase final de los planes de limpieza, es quién paga los trabajos que se están realizando desde hace dos meses.

Cómo reclamar a los seguros

La corporación provincial ha contratado a nueve empresas por un importe de 7 millones de euros para acceder a las nueve zonas que se han delimitado, especialmente en l’Horta Sud. Antes de que cada empresa entre a trabajar en cada garaje, técnicos de la diputación han solicitado la firma de dos documentos legales: el primero es la la autorización para la retirada del lodo y los enseres de los trasteros, al tratarse de una propiedad privada. El segundo es una cláusula por la que los propietarios reconocen el derecho de la diputación a percibir indemnizaciones de los seguros por los gastos en esos trabajos que se están acometiendo.

La emergencia sanitaria llevó a las administraciones a asumir la tarea y el coste en los garajes

La diputación, al no ser titular de las instalaciones que se están limpiando, se encuentra con ese problema de partida: cómo reclamar a los seguros por los trabajos en un lugar del que no es propietaria. De ahí la petición de este permiso, que no en todos los casos está siendo firmado, algo que se comprende desde la diputación, dada la confusión y nervios en estas primeras semanas que pueda hacer que no se entienda el objetivo.

El documento supone «reconocer el derecho de la Diputación de Valencia a percibir las indemnizaciones o pagos que los particulares puedan recibir de sus respectivas compañías aseguradoras en concepto de gastos de limpieza, reparación o mitigación de daños correspondientes a las citadas intervenciones». A tal efecto, los particulares se comprometen a subrogar a la diputación en el derecho a percibir las cantidades correspondientes, «hasta el límite del coste efectivamente asumido» por la diputación.

Eva Sanz con el presidente de la Diputación en uno de los garajes afectados de Benetússer / Levante-EMV

En este momento, la corporación encara el tramo final del plan Lodo cero. Los trabajos de la diputación se están dando en los municipios de Albal, Aldaia, Alaquàs, Paiporta, Alfafar, Llocnou de la Corona, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Picanya y Sedaví (l’Horta Sud), la pedanía de La Torre (València) y Algemesí (Ribera Alta). El contrato, dividido en nueve lotes y adjudicado a empresas como FCC, Dragados, Becsa o Facsa, contempla la retirada de lodo coches y enseres, y la desinfección de garajes y trasteros. El objetivo es terminar la limpieza de todos los garajes antes de que acabe este mes de enero.

10.000 euros al día

En puridad, la competencia de limpiar estas instalaciones, que son propiedades privadas, es de la propia comunidad, y en segundo lugar, de los municipios, según fuentes provinciales. Muchas comunidades, de hecho, han contratado o están tratando de contratar empresas por su cuenta. Ahora bien, los precios presupuestados implican derramas difíciles de asumir.

Por ello, las comunidades de vecinos han denunciado «precios abusivos» ante una oferta saturada que refleja presupuestos de 10.000 euros al día para un parking de 28 plazas. Eso sí, por la realización de todos los trabajos implicados con su correspondiente desglose, por lo que los vecinos se enfrentan a pagos que implican 500 euros por la retirada de cada vehículo y su traslado a la campa municipal o 1.900 euros al día por el secado de paredes con ventiladores industriales.

Queda un centenar de sótanos por limpiar y se prevé terminar a finales de este mes

Por el momento, los trabajos avanzan en los municipios más afectados por la dana. Lo que queda en este momentos son los aparcamientos más complejos, sobre todo los que tienen más de una planta subterránea. Ahí solo están operando las empresas contratadas por la corporación provincial.

La Diputación de Valencia mantiene finales de enero como el plazo objetivo para terminar todo esta operación de limpieza. Quedan aproximadamente un centenar de garajes pendientes de iniciar las tareas. Poblaciones como Picanya, Alfafar, Llocnou o Alaquàs ya no tiene trabajos pendientes de los que se había asignado a la institución que preside Vicent Mompó. Paiporta, Catarroja y Algemesí son las poblaciones donde más quedan, con 20 en cada caso. Le sigue La Torre, con 15, o Albal, con ocho.

