Mazón responde a Feijóo: “Noqueado no, estaba roto emocionalmente”

Poco después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya señalado en una entrevista en Onda Cero que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo “noqueado” los días después de la dana de Valencia del 29 de octubre ha llegado la respuesta del dirigente alicantino. Mazón ha ido más allá que Feijóo y ha señalado que “más que noqueado estaba quebrado emocionalmente”. El jefe del Consell ha justificado su estado de ánimo por todas las muertes que causó la riada en la provincia de Valencia, superando la cifra de 220 fallecidos. Al mismo tiempo, ha cargado contra el PSPV-PSOE y Compromís, formaciones a las que ha vuelto a acusar de estar pagando campañas para desacreditar su gestión de la catástrofe natural. “Lo estuvieron haciendo desde esa misma noche”, ha asegurado el líder autonómico del PP.

Mazón ha insistido en que él ahora está centrado en la reconstrucción de la provincia de Valencia pero la mayor parte de las preguntas que ha recibido han girado en torno a su actuación durante los primeros días de la dana. En el centro del debate, el dirigente popular ha buscado desviar el foco señalando que tanto el PSPV como Compromís han articulado y “pagado” una campaña contra él: “Lo han hecho con dinero de sus partidos y me han llamado de todo. Es un hecho, como que han promovido dos mociones de censura. Cada vez que salen a la tribuna de las Cortes me llaman de todo, y fuera también. No denuncio nada, constato un hecho. Yo no he insultado a nadie, he sido el primero en comparecer y en proponer una comisión de investigación. No me he ocultado detrás de un plasma ni he dejado de visitar los municipios afectados, pese a los insultos y las amenazas”, ha afirmado.

De vuelta a las palabras de Feijóo, Mazón ha apuntado que “emocionalmente sin duda” estaba noqueado. “No sé cómo se puede sentir alguien cuando se han perdido tantos conciudadanos”, ha apuntado para, acto seguido, apuntar a la oposición: “Lo que me extraña es que haya algunos que esa misma noche, lejos de sentirse afectados emocionalmente, se pusieron a pagar publicidad en las redes sociales para convertirme en criminal. Esos no se sintieron noqueados. No me importan las palabras, y se malinterpretarán en cualquier caso, pero el dolor no me ha afectado para asumir las responsabilidades desde el minuto cero. Al día siguiente estaban todos los efectivos de la Generalitat empezando a trabajar en la reconstrucción”. Por último, al respecto, ha apostillado: “Puede haber un choque emocional sin duda, lo mantengo. Puedo hablar de rotura emocional. La gente me decía que no me veía sonreír. ¿Cómo iba a sonreís con lo que estaba sucediendo?”.