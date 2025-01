La solución al conflicto de Medicina: las universidades podrán compartir prácticas en todos los hospitales públicos

La solución del Consell al conflicto de la carrera de Medicina entre la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universidad de Alicante (UA) posibilitará que los estudiantes de las dos instituciones académicas puedan hacer sus prácticas en todos los hospitales públicos y no solo la Miguel Hernández, como hasta ahora.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes la creación de un "espacio compartido en los hospitales públicos de toda la Comunidad Valenciana" para formar a los estudiantes de cualquier grado sanitario y se ha comprometido a convertir todos los centros hospitalarios públicos en universitarios en lo que queda de curso, lo que implicaría pasar de 13 centros hospitalarios públicos a 27 autorizados para formar a futuros sanitarios, "porque todos cumplen con los requisitos para serlo", ha destacado.

El jefe del Consell ha desvelado este acuerdo tras una reunión a tres bandas, celebrada este lunes en Alicante, una vez que ha quedado avalada, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la permanencia del grado sanitario en la Universidad de Alicante (UA).

Así, Mazón se ha sentado con la rectora de la UA, Amparo Navarro, quien desde el principio ha venido defendiendo la necesidad de contar con hospitales públicos para formar a sus futuros médicos y no solo con privados, como tiene conveniado, y con su homónimo en la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz, quien durante la comparecencia anunció que no va a seguir plantando batalla judicial contra el grado sanitario en el campus de San Vicente del Raspeig, pese a incidir en que no comparte la sentencia. En la cita también han participado los consellers de Educación, José Antonio Rovira y de Sanidad, Marciano Gómez.

La clave: Enfermería, también en la UMH

El acuerdo con los rectores incluye otra importante clave: la autorización autonómica al grado de Enfermería en la UMH, una carrera que el Gobierno del Botànic le negó a la entidad académica en 2013 y que implicaría que las dos universidades públicas de la provincia, además de una privada (el CEU) oferten esta titulación.

El paquete de medidas también contempla la ampliación de las plazas de Medicina en un 15% en las dos universidades a lo largo de los próximos cursos. (actualmente, la UA tiene espacio para matricular cada curso a 86 estudiantes y la UMH a 137) y el inicio de los trámites para poner en marcha un grado interuniversitario e interdisciplinar en Neurociencias e Inteligencia Artificial.

Mazón ha destacado su apuesta por "crear un espacio formativo compartido para todos los grados sanitarios" y ha precisado que "los protagonistas no son las universidades, ni los médicos. Son los pacientes". Ha cifrado que el aumento de plazas de Medicina, para lo que se trabajará “individualmente con todas las universidades”, y la transformación de todos los hospitales públicos en universitarios supondrá un coste de 10,5 millones de euros anuales.

“Hoy definitivamente se han establecido unas bases sólidas para crecer de manera conjunta, sumatoria, integrada y responsable, para ofrecer la mejor formación en beneficio de la calidad asistencial de nuestros pacientes”, ha remarcado el presidente autonómico.

Con ello, el máximo responsable autonómico ha puesto en valor la intención de convertir la provincia de Alicante “en un espacio compartido para prácticas universitarias en el ámbito de la Medicina y de otras disciplinas sanitarias” en la que “no habrá distribuciones por hospitales” y que contará “con la supervisión de la Conselleria de Sanidad”. Además, ha indicado que este espacio “se extenderá también a las nuevas titulaciones” y al resto del territorio valenciano.

Satisfacción

La rectora de la UA, Amparo Navarro ha mostrado su satisfacción por los acuerdos alcanzados. "Me parece excelente idea que todos los hospitales estén a disposición de las universidades. Es un día histórico para los hospitales y sobre todo para que ambas universidades tengamos la mejor formación docente y clínica de los estudiantes".

Su homónimo en la UMH ha dado a la Generalitat "la enhorabuena para ampliar la calidad docente. Si la Generalitat anterior lo hubiera hecho nos lo hubiéramos ahorrado", en referencia al conflicto vivido entre las dos instituciones académicas. Ruiz, que no ha ocultado su rechazo al fallo judicial, ha dicho que no hay otro camino y que apoyará el grado de medicina en la UA y lo usará como "potencialidad para seguir avanzando".

Hasta ahora, la UMH es la que tiene los convenios con los principales centros hospitalarios públicos de la provincia para formar a sus futuros médicos y se ha negado a compartir espacios con los alumnos de la UA. Sin embargo, la institución presidida por Amparo Navarro aspira a compartir hospitales públicos con la UMH, como ocurre con otras carreras sanitarias y en otras comunidades, o al menos, a poder contar con un hospital público de referencia, ya que la titulación se aprobó hace dos cursos con un acuerdo de mínimos que limita a centros privados los lugares donde pueden hacer prácticas sus estudiantes.