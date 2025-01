Más de 20 terremotos en un mes: ¿ha crecido el riesgo sísmico?

La Comunitat Valenciana ha registrado 21 terremotos en los últimos 30 días, con el registrado el pasado domingo en Cocentaina con 3,2 grados en la escala Richter y con una intensidad III-IV en la Escala Europea Macrosísmica (EMS-98), según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Sin embargo, la mayoría de los movimientos sísmicos -11 de los 21 totales- han sido pequeños temblores con una magnitud inferior a los dos grados y, por tanto, de intensidad I e imperceptibles para la población en general.

¿Estamos ante una actividad por encima de lo habitual? ¿Hay preocupación por riesgo sísmico? A la primera de las cuestiones, los expertos son claro: la actividad sísmica entra dentro de los registros habituales para la autonomía valenciana. Así lo explica Francisco García, catedrático del departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València (UPV). "No ha habido un aumento de la actividad sísmica, aunque sí que se han registrado algunos con una mayor magnitud y estos han sido perceptibles -, asegura-. Pero son movimientos que no producen daños ni a personas ni edificios".

Mapa general de la sismicidad de la Península Ibérica. Todos los epicentros se representan por valores de magnitud. / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

En los últimos tres meses

Así se refleja en los datos oficiales de los terremotos registrados por el IGN. Entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre, las estaciones de la Comunitat Valenciana registraron 13 movimientos sísmicos con una intensidad máxima de 2,2 grados. La cifra es casi la mitad de registrada entre el 14 de diciembre y el 13 de enero. Sin embargo, entre el 14 de octubre y el 13 de noviembre, hubo 24 terremotos registrados, tres más de los acaecidos en los últimos 30 días.

Localización de los últimos tres movimientos sísmicos en la Ribera. / Levante-EMV

Por eso, García insiste en rebajar la alarma porque los registros se mueven "dentro de lo esperado, lo lógico y lo normal". Al final, la tierra "se mueve constantemente", sobre todo en áreas proclives a tener una mayor sismicidad -es el caso de la autonomía valenciana- por la confluencia de varios sistemas sísmicos, el Sistema Bético-Balear y el Ibérico. Por tanto, la actividad sísmica es habitual y, de hecho, el experto considera "importante" que la energía de la tierra "se vaya liberando poco a poco".

¿Cuál es el riesgo?

Ante esta situación, ¿se ha incrementado el riesgo sísmico? "Los terremotos no se pueden predecir -, explica el experto-. Puede que se registren 50 movimientos sísmicos en un punto y no haya ninguno de gravedad o que, en un punto donde no se ha registrado ninguno, se produzca uno de gran intensidad". Por eso, la sismología se centra en "observar la evolución y diseñar estrategias para reducir el impacto".

Según el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, 403 municipios están en riesgo de sufrir un movimiento sísmico igual o superior al nivel de intensidad VI -se trata de terremotos que superan la magnitud 5 en la escala Richter-, a partir del cual se pueden producir daños importantes. De ellos, 258 se ubican en la provincia de Valencia; 141, en la de Alicante; y solo 4 en la de Castellón.

Ante esta situación, Paco García cree importante enseñar a la ciudadanía qué hacer ante un terremoto. "Falta cultura sísmica -, reconoce-, como también nos faltaba cultura frente a las riadas como se ha demostrado durante la dana".