El Consell rectifica y vuelve a limitar el salario a los altos cargos de la Generalitat

El Consell da marcha atrás y ha corregido el decreto que eliminaba el tope salarial para altos cargos de la Generalitat, retirando del texto la disposición final que dejaba sin efecto la limitación de los sueldos de consellers y altos cargos a 92.000 euros anuales (un 15 % más que la retribución del president). La rectificación llega un día antes de que el decreto aterrizara en las Corts, donde debía debatirse mañana y votarse el jueves, y ante el que Vox se había posicionado en contra.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha negado que la rectificación tenga que ver con esas reticencias mostradas por los voxistas, cuyos votos necesita el PP para sacar adelante la iniciativa, que en cualquier caso no será llevada al parlamento esta semana tras este cambio en su contenido.

Camarero ha asegurado que "no ha sido necesario" hacer uso de ese decreto y ha defendido que se incluyó esa cláusula por "prevención". "La medida se puso en marcha para prevenir y asegurar que el salario no fuera un impedimento" para poder "incorporar a los mejores" tras la reforma en el Consell. Según la dirigente popular, ahora se retira visto que no ha sido necesario hacer uso del mismo y ante el "ruido generado".

Cabe recordar que esa disposición, incluida por la puerta de atrás sin avisar a los sindicatos (que habían pactado la medida) se interpretó como una medida para el fichaje del actual vicepresidente segundo, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, pero que finalmente no ha sido aprovechada por este.

Camarero ha recordado que Gan Pampols percibe 84.000 euros por su nuevo cargo, una cifra que no ha tardado en comparar con el salario de su homólogo en el Gobierno, el comisionado para la reconstrucción José María Ángel.

"Gan Pampols cobra un salario muy inferior al del comisionado, 40.000 euros de diferencia. Un comisionado al que, por cierto, no se le recuerda comparecencia pública alguna", ha reprochado la portavoz.