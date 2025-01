Mazón insiste en que su error tras la dana fue confiar en la colaboración de la oposición

El president Carlos Mazón ha insistido este martes en que su error tras la dana fue "esperar de buena fe la colaboración" de la oposición y del Gobierno en la crisis, y no el hecho de no haber declarado la emergencia nacional (como le pidió Génova) o por su gestión de la emergencia, como planteó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el día previo.

"Me esperaba de buena fe que la colaboración iba a ser de otra manera, que no se iba a utilizar el dolor de las víctimas y que los partidos no hicieran campañas pagadas con dinero público contra mí y contra la Generalitat. Desgraciadamente de equivoqué al pensar que había gente que estaría a la altura de las circunstancias", ha señalado el jefe del Consell.

Mazón ha realizado estas declaraciones a los medios a su salida del Palau de la Generalitat, donde ha presidido el pleno del gobierno valenciano. Ha anunciado que acudirá a continuación a una campa para "supervisar" la retirada de vehículos siniestrados por la riada, pero sin desvelar a qué municipio se dirige.

Las palabras del president llegan un día después de que Feijóo admitiera en una entrevista en Onda Cero que Mazón estuvo "noqueado" en los días siguientes a la catástrofe. El presidente del PP señaló que el propio barón valenciano había admitido en su reciente visita a València errores en esas jornadas posteriores a la dana, pero no supo concretar en qué había fallado."No sé si por no pedir la emergencia (nacional) o por la gestión", dijo Feijóo.

Este martes Mazón ha querido remarcar que su error fue únicamente confiar en esa colaboración de otras instituciones y partidos, evitando así asumir fallos propios en la gestión. El pasado jueves, en el acto junto a Feijóo, ya apuntó en esa misma línea: "Nunca pensé que el Gobierno de mi país llegaría al nivel al que ha llegado (...) me equivoqué", dijo.