Pilar Bernabé, tras los aplausos a Mazón: "Todo el PP se metió el día 29 en el Ventorro"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a actuar "como lo que es, con sus competencias y obligaciones", porque es lo que la ciudadanía "pide al que está votando", así como a ser "consciente de la gravedad de lo que está pasando y que actúe en consecuencia" tras la dana del pasado 29 de octubre.

"Yo no me presento para bodas, bautizos y comuniones, sino para solucionarle los problemas a la gente, para lo bueno y para lo malo. Y cuando vienen malas como esta, tenemos que estar a la altura y, si no, pues nos vamos. Si no valemos, nos vamos", ha expuesto, en declaraciones a los medios tras visitar las obras de la actuación residencial en las instalaciones del antiguo Cuartel de Ingenieros en València.

En esta línea, ha reconocido que ella "claro" que sufre, "todos los días" y "mucho" cuando visita localidades afectadas por las inundaciones, pero ha argumentado que "solo por eso" su obligación es "responder a los ciudadanos con la responsabilidad" que le corresponde. "Eso es lo que se le pide al que estás votando", ha remarcado.

Además, Bernabé ha aprovechado para responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien admitió este lunes que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana, y ha asegurado: "Si me voy a una cama de un hospital y a que me operen, espero lo primero que el cirujano no esté noqueado, sino que actúe como lo que es". Por eso mismo, ha manifestado que espera que el jefe del Consell "actúe como lo que es, con sus competencias y sus obligaciones". "Y ahí es lo que tenemos que hacer todos y cada uno dentro de las competencias", ha incidido.

"Toda España valora lo que pasó"

"Creo que ya toda España ha valorado y valora lo que pasó y lo que está pasando, o lo que pasó el día 29 -de octubre-, lo que no nos cuentan del día 29 o lo que nos cuentan un día sí y al día siguiente nos cuentan otra cosa, y conforme van pasando los acontecimientos pues van contándonos distintas versiones", ha expuesto.

Para Bernabé, "al final lo importante es que en ese momento y cuando era necesario que toda la Generalitat estuviera al mando de su gestión y de su competencia, que es la emergencia, la protección civil y la protección de las personas, estuviera de emergencia y no de comida en El Ventorro, eso es una obviedad".

Defiende que suspendió su agenda

En este contexto, ha lamentado haber escuchado "muchas cosas con respecto a lo que hizo" Mazón el pasado 29 de octubre. Ella, como delegada del Gobierno, ha defendido que el pasado 29 de octubre cuando vio que había "una alerta roja" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuló su agenda "porque no podía pensar en que tenía que hacer una agenda normal" cuando existía aviso por lluvias. "Lo primero, cambié mi agenda, anulé todo lo que tenía y me puse en alerta pensando en que podía haber algún problema derivado de esa alerta roja", ha señalado.

Seguidamente, habló "con todos los medios del Estado que pueden participar en una emergencia" y alertó "a todos y compartimos la información que teníamos", pero que era "de parte". "Lo único que tenemos que hacer es transmitírsela al Centro de Coordinación de Emergencias, que es quien gestiona toda la información que viene desde todos los puntos. Los que la reciben en L'Eliana son quienes tienen que planificar la emergencia", ha remarcado.

De hecho, ha afirmado que días antes de la dana, el 24 de octubre, "se activó el Plan Especial de Inundaciones" de la Comunitat Valenciana, lo que comporta que la secretaría autonómica de Emergencias "tiene bajo su responsabilidad la gestión de una previsión en materia de inundaciones y pueden tomar medidas". Por eso mismo, ha sostenido que hubo "un trabajo de prevención que no se hizo".

"Y eso es lo que se le exige al 'president' de la Generalitat, que sea consciente de la gravedad de lo que está pasando y que actúe en consecuencia, ni que esté noqueado ni que sufra", ha recalcado Bernabé, que ha argumentado: "Pues claro que sufrimos, ¿usted se cree que yo no sufro todos los días cuando voy a los pueblos? Claro que lo sufro, pero mucho. Y solo por eso mi obligación es responder a los ciudadanos con la responsabilidad que me corresponde, porque eso es lo que se le pide al que estás votando".

Todo el PP se metió en el "El Ventorro"

En este línea, preguntada por la larga ovación de los 'barones' del PP al jefe del Consell y líder 'popular' en la Comunitat Valenciana, la delegada del Gobierno ha considerado que en el momento que "han aplaudido" a Carlos Mazón "han hecho una demostración de lo que piensan".

"Todos se metieron el día 29 en El Ventorro, es la única conclusión que puedo sacar. Todo el PP se metió el día 29 en el Ventorro", ha insistido.