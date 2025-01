Sanidad destina 50 millones a revisar futuras obras en zonas inundables

La Conselleria de Sanidad ha creado una partida de 50 millones de euros para revisar proyectos redactados o en construcción en zonas inundables, con el objetivo de modificarlos para poder reducir el impacto de nuevas riadas en el futuro. Así lo anunció ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, durante la comisión de Salud de las Corts Valencianes en la que ha dado cuenta de la gestión sanitaria realizada por su departamento; una comparecencia convocada 78 días después de la catástrofe. Otro de los datos relevantes, desconocidos hasta ahora, es que Salud Pública, retiró un total de 5.260 toneladas de alimentos en mal estado provenientes de 232 establecimientos afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

Por el momento, Sanidad no cuenta con un listado concreto -ha sido solicitado por Levante-EMV-, pero fuentes del departamento indican que se destinarán tanto a los proyectos en fase incipiente, con solo el plan funcional en elaboración, como los que ya tienen un proyecto en fase de redacción final y supervisión. En el ámbito sanitario, la riada no ha dejado ningún centro de salud en estado ruinoso, con necesidad de derrumbarlo, como sí que ha ocurrido en el ámbito educativo, donde al menos cinco centros no podrán reabrir en septiembre y se ubicarán en barracones.

En su intervención, Gómez ha resaltado haber asegurado la asistencia sanitaria a la población de las zonas afectadas por la riada y sus seis departamentos de salud: Requena, Manises, el General, la Fe y el doctor Peset de València y la Ribera. Este objetivo cumplido -Gómez reconoció sentirse "razonablemente satisfecho" de la actuación sanitaria durante la dana- no le valió para evitar las críticas de la oposición. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís le recriminaron el lapso de dos meses y medio en comparecer, la falta de transparencia y comunicación con la oposición sobre su gestión, así como la falta de refuerzo de las plantillas, como el Botànic hizo durante la pandemia del coronavirus.

Acciones de Sanidad

Gómez destacó la ejecución de acciones en cinco campos. El primero, y el más importante, fue garantizar la atención a la población afectada la habilitación de puntos de asistencia sanitaria en los municipios de la zona cero, el seguimiento de 6.000 pacientes crónicos, a través del centro de atención telefónica en el hospital la Fe; o la atención a 2.100 personas heridas de forma urgente.

Asistencia psicológica en una calle de Utiel, en los días posteriores a la dana. / Levante-EMV

El representante del Consell destaca, también, las labores realizadas en el ámbito de la salud mental, con la creación de 17 puntos de asistencia psicológica en 13 municipios de la zona cero o la creación de las seis unidades de trauma en los hospitales para prevenir el estrés postraumático a largo plazo; en la atención farmacéutica, con la emisión de 511.000 recetas complementarias y la facilitación de los fármacos con solo el número de DNI; y las labores en prevenir los riesgos epidemiológicos. En ese último apartado, se enviaron 30 millones de mensajes telefónicos para emitir recomendaciones a la ciudadanía y a los voluntarios.

Centro de salud de Catarroja tres semanas después de la dana. / L-EMV

En el ámbito de las infraestructuras, Sanidad afronta la reconstrucción de las infraestructuras sanitarias porque la riada afectó a 57 centros de salud; cinco de ellos de forma grave, los de Paiporta, Catarroja, Aldaia, Picanya y Alaquàs. Desde Sanidad, destacan haber reabierto 50 de ellos de forma parcial en los primeros 10 días y que, en menos de un mes, todos ellos estaban operativos "aunque fuera de forma parcial", ha reconocido Gómez. En un primer momento, se estimaron 108 millones de euros para realizar las obras de rehabilitación necesarias. El conseller se comprometió ayer a finalizar las obras de rehabilitación en Atención Primaria durante el primer semestre del año, para lo que se han destinado 36 millones de euros.

Críticas de la oposición

La oposición criticó al conseller de Sanidad por una comisión que "llega tarde y mal, como la gestión del Consell", según expresó el diputado del PSPV-PSOE Rafa Simó; y que "menosprecia la labor de oposición", según el diputado de Compromís Carles Esteve. Este último resaltó la falta de transparencia de Gómez, por negarse a contestar preguntas en sesión parlamentaria durante el mes de noviembre y por mentir, al anunciar la apertura de todos los centros de salud en diciembre, cuando el de Alaquàs no lo estaba. El nacionalista le reprochó "haber estado escondido", un "perfil adoptado por la mayoría del Consell". A este último argumento, Gómez respondió haber estado "donde tenía que estar, dirigiendo mi departamento" y "visitando todos los centros afectados", pero que lo hizo alejado de los focos. Cabe recordar que estuvo un mes sin convocar ninguna comparecencia con prensa.

Simó criticó, también, la gestión de las plantillas y el personal sanitario, la cual calificó de "mala" por haber contado con "cinco veces más de voluntarios que de personal de bolsa". Para él, Sanidad debería "haber hecho un esfuerzo diferente" para haber reforzado las plantillas en las zonas afectadas, como se hizo en la pandemia de la covid, o para haber activado la movilidad del personal sanitario prevista en la ley de las ASI.